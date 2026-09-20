Volvo Cars nomme Klaus Zellmer au poste de directeur général

Klaus Zellmer, PDG de Skoda, prend la parole lors du lancement du Skoda Slavia restylé à Mumbai.

Volvo Cars ‌a annoncé dimanche que Klaus Zellmer prendrait ​la direction générale du groupe d'ici un an, alors que le constructeur automobile cherche à ​relancer ses ventes sur un marché de plus en ​plus concurrentiel.

Le constructeur automobile basé ⁠en Suède, détenu majoritairement par le ‌groupe chinois Geely Holding, n'est pas parvenu à atteindre les objectifs de rentabilité ​qu'il s'était ‌fixés en raison de l'impact des ⁠droits de douane, d'une baisse de la demande pour les véhicules électriques et de ⁠coûts de ‌développement élevés.

Klaus Zellmer, qui a plus ⁠de 30 ans d'expérience dans le secteur ‌de l'automobile, occupait jusqu'ici le ⁠poste de directeur général de la marque ⁠Škoda, propriété ‌de Volkswagen. Il prendra ses fonctions au plus ​tard le 1er ‌octobre 2027, a précisé Volvo Cars.

Il succédera ainsi à Hakan ​Samuelsson, qui avait été reconduit dans ses fonctions en 2025 dans le ⁠but de redresser la situation du constructeur automobile suédois, après avoir déjà dirigé le groupe de 2012 à 2022.

(Anusha Shah à Bangalore; avec la contribution de Marie Mannes; version ​française Claude Chendjou)