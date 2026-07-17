Volvo Cars dérape sur une publication trimestrielle en berne

(Zonebourse.com) - Volvo Cars cède 7,5% à 19,6 SEK ce matin à Stockholm, dans le sillage d'une publication trimestrielle marquée par des profits et des revenus à la fois en baisse et inférieurs aux attentes, ainsi que par une certaine prudence affichée par la direction concernant ses perspectives annuelles.

Le constructeur de voitures a dégagé un BPA ajusté de 0,42 SEK au titre du 2e trimestre 2026, à comparer à une perte de 2,53 SEK un an auparavant, mais a vu son EBIT hors éléments exceptionnels se contracter à 0,8 MdSEK (contre 2,9 MdsSEK), soit une marge en recul de 2 points de pourcentage, à 1,1%.

"Ce recul s'explique principalement par le mix de ventes et les prix, par une baisse des volumes de gros ainsi que par une diminution des revenus issus des crédits d'émission, facteurs partiellement compensés par une réduction des coûts variables et indirects", explique le groupe suédois.

A 77,7 MdsSEK, le chiffre d'affaires de Volvo Cars a diminué de 17%, reflétant, outre des effets de mix et de prix, une baisse de 6% des volumes de ventes au détail, à 171 500 unités, ainsi que des effets de change négatifs et un effet de base lié à la vente de portefeuilles d'abonnements automobiles un an auparavant.

Réagissant à cette publication, Jefferies souligne des chiffres ressortis inférieurs aux estimations moyennes des analystes, de 27% sur le résultat opérationnel ajusté (et de 0,2 point de pourcentage sur la marge correspondante) et de 6% sur le chiffre d'affaires.

Le broker pointe aussi le retrait par la direction de son message sur un cash-flow "clairement meilleur" en comparaison annuelle, au profit d'une prévision "autour du seuil de rentabilité" fondée sur un 4e trimestre solide, "ce qui accroît le risque d'exécution concentré sur un seul trimestre".

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