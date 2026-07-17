 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volvo Cars dérape sur une publication trimestrielle en berne
information fournie par AOF 17/07/2026 à 10:38

(Zonebourse.com) - Volvo Cars cède 7,5% à 19,6 SEK ce matin à Stockholm, dans le sillage d'une publication trimestrielle marquée par des profits et des revenus à la fois en baisse et inférieurs aux attentes, ainsi que par une certaine prudence affichée par la direction concernant ses perspectives annuelles.

Le constructeur de voitures a dégagé un BPA ajusté de 0,42 SEK au titre du 2e trimestre 2026, à comparer à une perte de 2,53 SEK un an auparavant, mais a vu son EBIT hors éléments exceptionnels se contracter à 0,8 MdSEK (contre 2,9 MdsSEK), soit une marge en recul de 2 points de pourcentage, à 1,1%.

"Ce recul s'explique principalement par le mix de ventes et les prix, par une baisse des volumes de gros ainsi que par une diminution des revenus issus des crédits d'émission, facteurs partiellement compensés par une réduction des coûts variables et indirects", explique le groupe suédois.

A 77,7 MdsSEK, le chiffre d'affaires de Volvo Cars a diminué de 17%, reflétant, outre des effets de mix et de prix, une baisse de 6% des volumes de ventes au détail, à 171 500 unités, ainsi que des effets de change négatifs et un effet de base lié à la vente de portefeuilles d'abonnements automobiles un an auparavant.

Réagissant à cette publication, Jefferies souligne des chiffres ressortis inférieurs aux estimations moyennes des analystes, de 27% sur le résultat opérationnel ajusté (et de 0,2 point de pourcentage sur la marge correspondante) et de 6% sur le chiffre d'affaires.

Le broker pointe aussi le retrait par la direction de son message sur un cash-flow "clairement meilleur" en comparaison annuelle, au profit d'une prévision "autour du seuil de rentabilité" fondée sur un 4e trimestre solide, "ce qui accroît le risque d'exécution concentré sur un seul trimestre".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

VOLVO CAR RG-B
1,777 EUR Tradegate -7,78%
VOLVO CAR RG-B
22,700 SEK LSE Intl +7,58%
VOLVO CAR RG-B
2,1600 USD OTCBB 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/07/2026 à 10:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la place boursière Euronext, visible sur son bâtiment dans le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris dans le rouge, STMicroelectronics décroche
    information fournie par AFP 17.07.2026 11:35 

    La Bourse de Paris évoluait dans le rouge vendredi, emportée par le décrochage généralisé des valeurs tech avec STMicroelectronics en tête, dans un climat de défiance face aux valorisations colossales du secteur. L'indice vedette CAC 40 perdait 0,91% à 8.301,44 ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 17.07.2026 11:35 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,68% pour le Dow Jones .DJI , de 0,9% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,85% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry-Les ventes en Europe du T1 plombées par la guerre en Iran
    information fournie par Reuters 17.07.2026 11:26 

    par Helen Reid Burberry recule en ‌Bourse vendredi après avoir déclaré que le conflit en cours au Moyen-Orient éprouvait les ventes ​touristiques en Europe, bien que le chiffre d'affaires du groupe de luxe britannique au titre de son premier trimestre ait été solide ... Lire la suite

  • L'inflation des prix des denrées alimentaires en Hongrie
    Zone euro: L'inflation confirmée à 2,8% sur un an en juin
    information fournie par Reuters 17.07.2026 11:26 

    L'inflation dans ‌la zone euro a ralenti en ​juin, conformément aux estimations initiales, tout en restant bien au-dessus de l'objectif de ​2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ​montrent les données définitives ⁠publiées vendredi par Eurostat. L'inflation ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,96 -1,56%
CAC 40
8 290,4 -1,04%
Pétrole Brent
85,76 +1,06%
SOITEC
83,96 -6,90%
KALRAY
7,54 -3,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank