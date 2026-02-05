Volvo Cars: Bénéfice au 4e trimestre en baisse de 68% avec les droits de douane et la demande faible

La ES90 de Volvo Cars lors d'un événement à Stockholm

Le bénéfice de Volvo Cars au quatrième trimestre a chuté de 68%, plombé par les droits de douane et ‍une demande affaiblie, alors que le constructeur suédois a averti jeudi que les facteurs externes continuaient de peser sur ses résultats.

Le bénéfice d'exploitation, hors éléments affectant la ‌comparabilité du groupe, détenu majoritairement par le chinois Geely Holding, est tombé à 1,8 milliard de couronnes (169,63 millions d'euros) contre 5,6 milliards de couronnes ​un an plus tôt, avec une baisse des ventes de 16%.

"Des facteurs externes ⁠ont affecté nos performances, tels que les droits de douane entre l'UE et les États-Unis et l'effet négatif de la hausse ⁠de la couronne suédoise", a ‍déclaré le directeur général Hakan Samuelsson dans un communiqué.

"De plus, ⁠les revenus ont été affectés par une demande faible, qui a pesé sur les prix, et par la suppression des incitations à l'achat de véhicules électriques aux ​États-Unis, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes."

Les analystes de JP Morgan ont déclaré dans une que les bénéfices et les ventes étaient ⁠inférieurs aux attentes.

Volvo Cars exporte la majorité de ses véhicules destinés ​aux États-Unis depuis l’Europe. La marge brute est tombée à 15,8 %, ​contre 20,4 % au ​troisième trimestre et 17,1 % un an plus tôt.

La société a indiqué viser un retour ​à la croissance annuelle des volumes ⁠en 2026 et que son plan de redressement était sur la bonne voie.

"Nous avons une longue liste d'idées pour réduire les coûts, que nous n'avons pas encore mises en œuvre", a déclaré le directeur financier Fredrik Hansson à Reuters.

Il a ajouté qu’en ‌termes de synergies et de collaborations avec Geely pour réduire les coûts, notamment sur les composants mécaniques, le groupe n’en était qu’au début.

La société n'a proposé aucun dividende pour 2025.

L'action chutait de 13% vers 08h05 GMT à l'ouverture de la Bourse de Stockholm.

(Reportage d'Alessandro Parodi, reportage supplémentaire de Marie Mannes ; version française Elena Smirnova, ‌édité par Augustin Turpin)