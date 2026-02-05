Russie: un grand morceau de météorite découvert dans un conteneur en partance pour le Royaume-Uni

Cette photo, diffusée le 5 février 2026 par les douanes russes, montre un fragment de météorite de 2,5 tonnes qui était sur le point d'être exporté clandestinement vers le Royaume-Uni ( Federal Customs Service of Russia / Handout )

Un énorme fragment de météorite a été découvert au port de Saint-Pétersbourg dans une caisse en partance pour le Royaume-Uni, ont annoncé jeudi les douanes russes, précisant que l'objet avait été présenté comme "une sculpture" pour jardin lors de cette tentative d'exportation clandestine.

"Cette marchandise d’importance stratégique a été découverte lors du scan d’un conteneur maritime dans le port de Saint-Pétersbourg", ont indiqué les douanes dans un communiqué sur Telegram, sans donner plus de détails sur la façon dont elle s'était retrouvée en Russie.

"Lors de la tentative d'exportation, elle a été déclarée comme une sculpture destinée à l'aménagement paysager", ont-ils poursuivi, ajoutant que l'objet pesait plus de 2,5 tonnes.

Une enquête a été ouverte, ont indiqué les autorités, qui ont diffusé une vidéo montrant un imposant fragment noirâtre, d'une forme oblongue, émerger d'une caisse au fur et à mesure que les douaniers ouvrent la boîte.

Selon les douanes, il s'agit d'un fragment de la météorite Aletai, l'une des plus grandes météorites de fer connues, découverte en 1898 au Xinjiang, en Chine, et formée il y a 4,5 milliards d’années.

La valeur de ce fragment est d'environ 323 millions de roubles (environ 3,6 millions d'euros), ont estimé les douanes.