Zone euro: Les ventes au détail baissent plus que prévu en décembre

Un homme dans le magasin Fantastico, le jour de l'adhésion du pays à la zone euro, à Sofia
Les ventes au détail dans la zone euro ont baissé plus que prévu d'un mois sur l'autre en décembre, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont baissé de 0,5% en décembre sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient -0,2%, après une hausse de 0,1% en novembre (révisé de +0,2%).
Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 1,3% en décembre, contre 2,4% le mois précédent (révisé de +2,3%) et un consensus à +1,6%.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)
