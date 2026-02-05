 Aller au contenu principal
Zone euro: Les ventes au détail baissent plus que prévu en décembre
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 11:24

Un homme dans le magasin Fantastico, le jour de l'adhésion du pays à la zone euro, à Sofia

Les ventes au détail ‍dans la zone euro ont baissé plus que ‌prévu d'un mois sur l'autre en décembre, ​selon les données publiées ⁠jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union ⁠européenne.

Les ‍ventes au détail ⁠dans les pays partageant l'euro ont baissé de ​0,5% en décembre sur un mois, alors que ⁠les analystes interrogés ​par Reuters prévoyaient -0,2%, après ​une hausse ​de 0,1% en novembre (révisé ​de +0,2%).

Sur ⁠un an, les ventes au détail ont progressé de 1,3% en ‌décembre, contre 2,4% le mois précédent (révisé de +2,3%) et un consensus à +1,6%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par ‌Kate Entringer)

