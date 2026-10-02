Volvo Cars avertit sur ses prévisions de ventes et de trésorerie

(Actualisé avec détails, contexte, analyste, cours de Bourse)

Volvo Cars VOLCARb.ST a annoncé vendredi qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre ses prévisions de volumes et de flux de trésorerie pour 2026, invoquant une situation de marché difficile et une détérioration des perspectives à court terme.

Volvo Cars, détenu majoritairement par le groupe chinois Geely Holding, avait eu du mal à atteindre ses précédents objectifs de rentabilité en raison des droits de douane, d’une demande en véhicules électriques en baisse et de coûts élevés.

Dans un communiqué, le groupe suédois indique que la conjoncture du marché s'est traduite par des ventes inférieures à ses prévisions et assombrit ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

"C'était en partie prévisible, car nous avons constaté que le marché était très difficile", a observé Hampus Engellau, analyste chez Handelsbanken, à propos du retrait des prévisions de Volvo Cars.

Volvo Cars avait annoncé en juillet anticiper des ventes nettement plus soutenues au second semestre et un flux de trésorerie disponible fortement positif vers la fin de l'année.

À 08h00 GMT, l'action Volvo Cars reculait de 3%, après avoir perdu jusqu'à 4% en début de séance. Le titre a perdu environ 50% de sa valeur cette année.

"Ce recul s'explique principalement par la poursuite de la détérioration des conditions de marché en Chine et par une reprise plus lente que prévu aux États-Unis, tandis que l'Europe reste résiliente", précise Volvo.

Dans un communiqué distinct, le groupe a indiqué avoir vendu 141.609 voitures au troisième trimestre, un chiffre en baisse de 11% sur un an.

Les volumes du secteur sont restés soumis à une forte pression en Chine, le ralentissement du marché ne montrant aucun signe d'apaisement, a précisé Volvo Cars.

L'entreprise a également fait savoir que la reprise sur le segment haut de gamme du marché américain s'était avérée plus lente que prévu.

(Anna Ringstrom; version française Etienne Breban, édité par Benjamin Mallet)