Volvo Cars affiche une perte au T3, prévoit la suppression de 2.500 emplois

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Volvo Cars

VOLCARb.ST a affiché vendredi une perte d'exploitation au troisième trimestre, impacté par la lente montée en puissance de la production de son nouveau SUV électrique EX60 et la faiblesse de la demande en Chine et aux États-Unis, et a annoncé la suppression de 2.500 emplois pour réduire ses coûts face à la concurrence chinoise.

La société, détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 3,7 milliards de couronnes suédoises (332,78 millions d'euros) au troisième trimestre, contre un bénéfice de 5,8 milliards de couronnes un an plus tôt. Les analystes de Citi ont indiqué que les prévisions consensuelles tablaient sur une perte de 724 millions de couronnes.

“Le troisième trimestre 2026 a été très décevant et reflète une année qui s’est avérée bien plus difficile que prévu initialement. Notre plan de redressement en cours doit donc être renforcé de manière décisive”, a déclaré le directeur général Hakan Samuelsson dans un communiqué.

Vers 08h27 GMT, l'action Volvo Cars dégringolait de 27%.

Volvo Cars a déclaré qu'en plus des réductions de coûts déjà mises en œuvre, le groupe allait réduire de 5 milliards de couronnes supplémentaires ses dépenses indirectes et ses coûts variables, une mesure qui devrait être effective d'ici la fin de l'année prochaine.

Quelque 2.500 emplois seront supprimés à l'échelle mondiale, dont 2.000 en Suède, le groupe mettant fin aux contrats des consultants, recourant aux départs naturels et proposant des "plans de départ ciblés" à ses salariés, a indiqué Volvo Cars dans un communiqué.

Ces nouveaux licenciements s'ajoutent aux 3.000 suppressions d'emplois annoncées peu après le retour de Hakan Samuelsson à son poste, lorsque Volvo Cars a mis en place un plan de réduction des coûts de 18 milliards de couronnes à l'échelle de l'entreprise et renforcé sa coopération avec les marques du groupe Geely.

Hakan Samuelsson a déclaré à Reuters que ces dernières réductions devraient être achevées d'ici mi-2027, sans toutefois exclure de nouvelles mesures si le plan de redressement ne donnait pas les résultats escomptés.

Au début du mois, le groupe a annoncé qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre ses prévisions de volumes et de flux de trésorerie pour 2026, invoquant une situation de marché difficile et une détérioration des perspectives à court terme.

La marge brute de Volvo Cars a reculé à 14,7% au troisième trimestre, contre 20,4% un an plus tôt.

Le cours de l'action a atteint un plus bas historique cette semaine et a baissé de 54% depuis le début de l'année, plombé par les droits de douane, la faiblesse de la demande en véhicules électriques et des coûts de développement élevés.

(Rédigé par Marie Mannes; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)