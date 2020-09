VOLUNTIS : Voluntis obtient un financement non dilutif de 2 millions d'euros

o Voluntis obtient un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 2 millions d'euros auprès de BNP Paribas

o Le nouveau prêt contribuera au financement du développement de l'entreprise, conformément à sa feuille de route stratégique



Cambridge, MA, et Paris, France - 14 septembre 2020 - Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui avoir obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) accordé par BNP Paribas.

Ce prêt, d'un montant de 2 millions d'euros, a une durée initiale d'un an et est intégralement remboursable à échéance . Le remboursement des montants dus peut être différé à nouveau, au choix de la société, jusqu'en septembre 2026. L'État français garantit 90% des montants dus.

Ce prêt, qui est non dilutif pour les actionnaires, est assorti d'un taux d'intérêt fixe annuel de 0,25%, au titre de la première année.