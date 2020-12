VOLUNTIS : Voluntis obtient des prêts complémentaires non dilutifs de 3 millions d'euros et optimise ses financements existants

o Nouveaux Prêts Garantis par l'Etat français (PGE) pour un montant de 3 millions d'euros auprès de BNP Paribas et Crédit du Nord (nouveau partenaire financier de la Société) ;

o Montant total des financements levés en 2020 égal à 11,9 millions d'euros, dont 6 millions d'euros sous la forme de financements non dilutifs ;

o Pas de recours programmé à la ligne de financement obligataire flexible (« OCEANE-BSA ») non utilisée à ce jour et qui arrivera à expiration le 23 septembre 2021.



Cambridge (Etats-Unis), Paris (France), 18 décembre 2020, 8h CET - Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960 - la « Société »), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce l'obtention de nouveaux Prêts Garantis par l'Etat français (PGE) pour un montant total de 3 millions d'euros auprès de BNP Paribas et de Crédit du Nord et l'optimisation de la structure financière de la Société.