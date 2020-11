Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volte-face des pilotes de KLM qui acceptent le gel des salaires Reuters • 03/11/2020 à 16:52









LA HAYE, 3 novembre (Reuters) - Les pilotes de KLM, filiale d'Air France-KLM AIRF.PA , ont accepté le gel de leurs salaires jusqu'en 2025, ouvrant la voie au déblocage d'un plan d'aide du gouvernement néerlandais, annonce mardi la compagnie dans un communiqué. KLM est censé bénéficier d'une aide d'un montant total de 3,4 milliards d'euros, dont un milliard sous forme de prêts directs de l'Etat, pour lui permettre de traverser la crise du coronavirus, mais le refus du gel des salaires opposé le week-end dernier par les pilotes avait conduit le gouvernement néerlandais à retirer son projet. "Le ministre des Finances Hoekstra peut désormais décider si les exigences ont été honorées", dit KLM dans un communiqué. Le syndicat des pilotes de KLM avait rejeté samedi la demande de gel des salaires pour cinq ans formulée par le gouvernement néerlandais en rappelant qu'il avait déjà accepté un gel jusqu'en mars 2022 au moins et que modifier cet accord à la dernière minute n'était pas acceptable. D'autres syndicats représentant le personnel au sol et le personnel navigant ont déjà accepté de prolonger le gel des salaires jusqu'en 2025. Air France-KLM a fait état vendredi d'une perte d'exploitation de 1,05 milliard d'euros au troisième trimestre pour un chiffre d'affaires de 2,52 milliards, en baisse de 67% sur un an, et a dit anticiper une dégradation de la situation face à la résurgence de l'épidémie et les nouvelles restrictions de voyage qui en découlent en Europe, dont le reconfinement en France. (Anthony Deutsch; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +6.17%