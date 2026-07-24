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Voltalia s'envole après des revenus semestriels portés par ses ventes d'énergie
information fournie par AOF 24/07/2026 à 15:37
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(Zonebourse.com) - Bondissant de 5,79% à 6,94 euros, Voltalia s'adjuge l'une des plus fortes hausses du marché SRD. Le titre du producteur d'énergies renouvelables est soutenu par la publication de revenus solides au 1er semestre 2026 et la confirmation des prévisions annuels sur l'exercice en cours. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'établit à 331,3 millions d'euros, en progression de 30% à taux de change constants, par rapport au 1er semestre 2025. Dans le détail, le segment des Ventes d'énergie demeure le principal moteur de l'activité avec 57% de la contribution globale, suivi par Renvolt (37%) et Voltalia Hub (5%).

Pour la seule division Ventes d'énergie, le chiffre d'affaires s'élève à 118,2 MEUR en augmentation de 40% à taux de change constants. La croissance est portée par :

- la mise en service des nouvelles capacités à la fin de l'année 2025,

- des effets prix favorables

- et la comptabilisation au 1er semestre d'une compensation liée à l'écrêtement de la production au Brésil (17 MEUR d'impact sur le chiffre d'affaires). L'écrêtement désigne la limitation ou l'arrêt volontaire de la production d'électricité par un gestionnaire de réseau).

Ces éléments favorables compensent une disponibilité temporairement inférieure aux attentes en Guyane française, liée à la reprise encore progressive de la centrale Cacao, ainsi qu´au Brésil, où la production a été affectée par une ressource éolienne moins favorable. L'écrêtement de la production au Brésil poursuit sa diminution en volume par rapport à l'année précédente, même s'il représente encore 14% de la production brésilienne.

Sur l'ensemble de ce semestre, la production atteint 2 408 GWh, en progression de 1%, bénéficiant du réseau de nouvelles centrales déployées (notamment en Afrique du Sud et en Ouzbékistan) et de la croissance d'Helexia, malgré une production en recul au Brésil. L'écrêtement de la production brésilienne représente 105 GWh au 2e trimestre 2026, en baisse de 42% par rapport au 2e trimestre 2025.

Exécution stratégique et objectifs 2026 confirmés

Par ailleurs, Voltalia annonce la poursuite de l'exécution de son plan SPRING. Le groupe se concentre sur les activités coeur de métier, applique une discipline renforcée dans l'allocation de son capital. Il vise une amélioration continue de la performance opérationnelle. Le détail complet des actions engagées sera présenté lors des résultats semestriels, le 3 septembre 2026.

En parallèle, le producteur d'électricité poursuit ses discussions pour les cessions d'actifs et d'activités non stratégiques, maintenant son objectif de 300 à 350 MEUR d'entrées de trésorerie, dont la majeure partie est attendue d'ici le premier semestre 2027.

Côté perspectives, Voltalia confirme l'intégralité de ses objectifs financiers 2026. L'EBITDA est toujours attendu entre 210 et 230 MEUR (dont 190 à 210 MEUR pour les Ventes d'énergie) et le résultat net devrait être positif. Ces projections intègrent l'impact positif attendu de la compensation au Brésil estimé à environ 29 MEUR sur l'EBITDA (environ 17 MEUR en chiffre d'affaires au 2e trimestre et environ 12 MEUR en réduction de coûts opérationnels).

Concernant ses objectifs opérationnels, dans le cadre de sa gestion stricte du capital, Voltalia revoit le calendrier de lancement de certains projets. La capacité totale visée pour 2026 est ainsi très légèrement ramenée à 3,6 GW (contre 3,7 GW auparavant),, tout en maintenant strictement les objectifs financiers annuels du groupe.

L'avis des analystes : confiance malgré le point de vigilance brésilien

Les bureaux d'analyses accueillent favorablement cette publication, tout en soulignant la nuance entre volume et valorisation.

"Malgré une production légèrement inférieure à nos attentes au 2e trimestre (1 303 GWh 4 % contre notre estimation à 1 335 GWh) liée à la sous-performance du Brésil, Voltalia parvient à générer une forte croissance de ses revenus de production d'énergie grâce à un mix prix favorable. Ces effets devraient permettre une progression de l'EBITDA sur le 1er semestre mais dans une proportion moindre que le chiffre d'affaires. L'écrêtement reste un sujet au Brésil mais les 29 MEUR obtenus en compensation permettent d'en limiter l'impact financier", commente Nicolas Royot, analyse financier chez Portzamparc.

De son côté, le cabinet Invest Securities met en avant la qualité des résultats opérationnels hors indemnités : "Le chiffre d'affaires au 2e trimestre intègre une indemnité liée à l'écrêtement de 17 MEUR au niveau des Ventes d'Energie. Même retraité de cet effet, le CA Ventes d'Energie reste nettement supérieur à notre attente à 101 MEUR ( 24%) contre 89 MEUR attendus, porté par les effets prix ( 16% vs un consensus de -3%)".

Le bureau d'études pointe cependant le bémol de cette publication : la production au Brésil impactée par l'effet du phénomène météo El Niño. Cela incite la direction et les analystes à la prudence. Néanmoins, Invest Securities réitère son opinion à l'achat avec un objectif de cours inchangé à 11,20 EUR, estimant que la compensation financière équilibre le déficit de production à court terme.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/07/2026 à 15:37:00.

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