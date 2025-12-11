Voltalia remporte 68 mégawatts en Italie lors de l’appel d’offres FERX

Voltalia SA VLTSA.PA :
* REMPORTE 68 MÉGAWATTS EN ITALIE LORS DE L’APPEL D’OFFRES FERX
Texte original nGNEbsTfTf Pour plus de détails, cliquez sur VLTSA.PA
(Rédaction de Gdansk)
|6,9900 EUR
|Euronext Paris
|+1,16%
