Voltalia relève ses ambitions de capacité et d'EBITDA à horizon 2030
La marge d'EBITDA ressort à 36%, en recul de 6 points.
La croissance des activités de construction pour compte de tiers au sein de la filiale Renvolt a compensé la baisse temporaire des ventes d'énergie, affectées notamment par l'écrêtement de la production au Brésil, la fin de contrats à prix élevés et un effet de change défavorable.
Côté perspectives, la société vise environ 3,7 gigawatts de capacité en exploitation et en construction en 2026, dont près de 3 gigawatts en exploitation, pour un EBITDA compris entre 210 et 230 millions d'euros et un résultat net positif.
À horizon 2027, Voltalia prévoit 4,2 gigawatts de capacité, dont 3,7 gigawatts en exploitation, et un EBITDA de 300 à 325 millions d'euros, majoritairement tiré par les ventes d'énergie.
Pour 2030, le groupe cible environ 5 gigawatts de capacité, dont 4,5 gigawatts en exploitation, avec une marge d'EBITDA des ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et 9% à 11% pour les services. Voltalia indique également vouloir autofinancer sa croissance entre 2026 et 2030 et prévoir un dividende à partir de 2028.
Voltalia rendra compte le 23 avril de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026.
