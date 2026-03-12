 Aller au contenu principal
Voltalia relève ses ambitions de capacité et d'EBITDA à horizon 2030
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 08:48

Le groupe spécialisé dans les énergies renouvelables a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 587,8 millions d'euros, en hausse de 16% à taux de change constants. L'EBITDA consolidé s'établit à 211,3 millions d'euros, stable à taux constants et conforme à l'objectif annoncé en septembre. La perte nette part du groupe atteint 128,1 millions d'euros contre -20,9 millions en 2024.

La marge d'EBITDA ressort à 36%, en recul de 6 points.

La croissance des activités de construction pour compte de tiers au sein de la filiale Renvolt a compensé la baisse temporaire des ventes d'énergie, affectées notamment par l'écrêtement de la production au Brésil, la fin de contrats à prix élevés et un effet de change défavorable.

Côté perspectives, la société vise environ 3,7 gigawatts de capacité en exploitation et en construction en 2026, dont près de 3 gigawatts en exploitation, pour un EBITDA compris entre 210 et 230 millions d'euros et un résultat net positif.

À horizon 2027, Voltalia prévoit 4,2 gigawatts de capacité, dont 3,7 gigawatts en exploitation, et un EBITDA de 300 à 325 millions d'euros, majoritairement tiré par les ventes d'énergie.

Pour 2030, le groupe cible environ 5 gigawatts de capacité, dont 4,5 gigawatts en exploitation, avec une marge d'EBITDA des ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et 9% à 11% pour les services. Voltalia indique également vouloir autofinancer sa croissance entre 2026 et 2030 et prévoir un dividende à partir de 2028.

Voltalia rendra compte le 23 avril de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026.

Valeurs associées

VOLTALIA
6,360 EUR Euronext Paris -8,49%
