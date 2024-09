Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: réduction de la perte nette du 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Voltalia publie au titre des six premiers mois de 2024 une perte nette de 15,7 millions d'euros, en amélioration de 19% par rapport à la perte saisonnière du premier semestre 2023, ainsi qu'un EBITDA en croissance de 34% à 75 millions.



Ce dernier a été porté par le plein effet des centrales installées en 2023 conjugué aux mises en service des nouvelles capacités. Son chiffre d'affaires a augmenté de 28% à 248,9 millions (+26% pour les ventes d'énergie et +32% pour les services aux clients tiers).



Voltalia rappelle que ses perspectives d'EBITDA pour 2024 seront impactées par un écrêtement de la production imposé et un effet de change au Brésil. Il confirme toutefois ses objectifs de capacité à fin d'année 2024, ainsi que ses ambitions pour 2027.





Valeurs associées VOLTALIA 7,65 EUR Euronext Paris 0,00%