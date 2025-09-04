Petit Bateau: le groupe Rocher va céder la marque emblématique à l'américain Regent

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le groupe Rocher (ex-groupe Yves Rocher) a annoncé jeudi avoir retenu le holding d'investissement américain Regent comme repreneur pour la marque de prêt-à-porter pour enfant Petit Bateau, qu'elle possède depuis 1988.

"Ce projet de cession s'appuie sur l'ambition d'insuffler une nouvelle dynamique de croissance pour Petit Bateau, portée par les moyens et l'expertise de Regent, spécialiste de la relance de maisons patrimoniales telles que DIM (France), Bally (Suisse) ou La Senza (Canada)", affirme le groupe Rocher dans un communiqué, soulignant avoir présenté jeudi le projet aux instances représentatives du personnel.

Aucun montant n'a été communiqué sur la transaction, qui ne pourra être conclue qu'après cette procédure de consultation du personnel.

Le groupe breton, qui possède les marques Yves Rocher, Arbonne, Sabon et Docteur Pierre Ricaud, avait annoncé en janvier dernier vouloir céder Petit Bateau et la marque Stanhome (entretien de la maison) pour se recentrer sur son coeur de métier, les cosmétiques.

"Le choix de Regent s'inscrit dans la volonté du Groupe Rocher d'assurer à Petit Bateau les meilleures conditions pour poursuivre son développement sur le long terme" tout en préservant son ancrage et son identité, précise dans le communiqué Jean-David Schwartz, directeur général exécutif du groupe Rocher.

"Petit Bateau est une institution française, profondément enracinée à Troyes, reconnue pour son savoir-faire" vieux de plus de 130 ans, relève de son côté Michael Reinstein, président de Regent, s'engageant à honorer "ses traditions artisanales" et "son esprit français".

Selon les derniers chiffres communiqués par la marque, Petit Bateau comptait 370 points de vente (dont 200 à l'international) et 760 détaillants (dont 500 hors de France). Elle produit 28 millions de pièces chaque année et réalise 55% de son chiffre d'affaires en France, 25% en Europe hors France et 10% au Japon.

Les ventes aux particuliers ("BtoC") ont progressé de 2,7% au premier semestre 2025 et l'activité sur internet a augmenté de 5,6% en France et de 8,3% au Japon, précise dans le communiqué Alexandre Rubin, directeur général de Petit Bateau.

Petit Bateau emploie 2.400 salariés, dont 1.400 en France, et opère sur trois sites (une usine et un site logistique à Troyes, ainsi qu'une usine au Maroc.)

Holding d'investissement privé fondé en 2013 et dont le siège est situé à Beverly Hills, près de Los Angeles, Regent est présent dans les secteurs de l'industrie, de la consommation, des technologies et des médias. Parmi ses sociétés figurent Bally, DIM Paris, Playtex, Escada, Lydech, Foundry et TechCrunch.