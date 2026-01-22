 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Voltalia optimise sa structure de dette pour soutenir son plan stratégique
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:35

L'énergéticien franchit une étape clé de son désendettement en sécurisant un nouveau financement bancaire majeur, destiné à soutenir sa trajectoire de croissance autofinancée.

Voltalia annonce aujourd'hui avoir conclu un crédit syndiqué de 244,4 millions d'euros le 30 décembre 2025 auprès de douze institutions financières de premier plan. Cette opération permet au groupe de refinancer par anticipation ses échéances de 2026 et d'allonger la maturité moyenne de sa dette.

Ce financement se compose d'un crédit renouvelable de 146,6 millions d'euros, incluant une facilité de trésorerie à court terme (swingline), et d'un prêt à terme de 97,7 millions d'euros.

Le Directeur général, Robert Klein, précise que ce dispositif renforcera la flexibilité financière pour accompagner la mise en oeuvre du plan SPRING, dont l'objectif est d'autofinancer la croissance et réduire progressivement le niveau d'endettement.

Ce prêt "à impact" prévoit une bonification du taux d'intérêt sous réserve d'atteindre des objectifs extra-financiers liés à la sécurité, à la réduction des émissions de CO2 et à la co-utilisation des sols.

Valeurs associées

VOLTALIA
7,3050 EUR Euronext Paris +1,67%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank