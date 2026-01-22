Voltalia optimise sa structure de dette pour soutenir son plan stratégique
22/01/2026
Voltalia annonce aujourd'hui avoir conclu un crédit syndiqué de 244,4 millions d'euros le 30 décembre 2025 auprès de douze institutions financières de premier plan. Cette opération permet au groupe de refinancer par anticipation ses échéances de 2026 et d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Ce financement se compose d'un crédit renouvelable de 146,6 millions d'euros, incluant une facilité de trésorerie à court terme (swingline), et d'un prêt à terme de 97,7 millions d'euros.
Le Directeur général, Robert Klein, précise que ce dispositif renforcera la flexibilité financière pour accompagner la mise en oeuvre du plan SPRING, dont l'objectif est d'autofinancer la croissance et réduire progressivement le niveau d'endettement.
Ce prêt "à impact" prévoit une bonification du taux d'intérêt sous réserve d'atteindre des objectifs extra-financiers liés à la sécurité, à la réduction des émissions de CO2 et à la co-utilisation des sols.
Valeurs associées
|7,3050 EUR
|Euronext Paris
|+1,67%
