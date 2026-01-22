 Aller au contenu principal
Voltalia-Nouveau financement syndiqué de €244,4 mlns
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 18:36

Voltalia SA VLTSA.PA :

* NOUVEAU FINANCEMENT DE 244,4 MILLIONS D'EUROS PERMETTANT D'ALLONGER LA MATURITÉ DE LA DETTE ET REMBOURSER PAR ANTICIPATION L'ÉCHÉANCE DE 2026

* A SIGNÉ LE 30 DÉCEMBRE 2025 UN NOUVEAU CRÉDIT CORPORATE DE 244 MILLIONS D'EUROS AUPRÈS D'UN CONSORTIUM DE 12 BANQUES

* CE NOUVEAU CRÉDIT REFINANCE ET ÉTEND, PAR ANTICIPATION LES CRÉDITS CORPORATE À ÉCHÉANCE EN 2026

* IL ACCOMPAGNE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SPRING

* LE FINANCEMENT SYNDIQUÉ DE 244,4 MLNS D'EUROS, D'UNE MATURITÉ DE 3 ANS, EXTENSIBLE PARTIELLEMENT À 5 ANS

* COMPOSÉ D'UN CRÉDIT RENOUVELABLE DE 146,6 MLNS D'EUROS ET D'UN PRÊT À TERME DE 97,7 MLNS D'EUROS

Texte original nGNE42lVXf Pour plus de détails, cliquez sur VLTSA.PA

(Rédaction de Gdansk)

