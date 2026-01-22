Voltalia-Nouveau financement syndiqué de €244,4 mlns

Voltalia SA VLTSA.PA :
* NOUVEAU FINANCEMENT DE 244,4 MILLIONS D'EUROS PERMETTANT D'ALLONGER LA MATURITÉ DE LA DETTE ET REMBOURSER PAR ANTICIPATION L'ÉCHÉANCE DE 2026
* A SIGNÉ LE 30 DÉCEMBRE 2025 UN NOUVEAU CRÉDIT CORPORATE DE 244 MILLIONS D'EUROS AUPRÈS D'UN CONSORTIUM DE 12 BANQUES
* CE NOUVEAU CRÉDIT REFINANCE ET ÉTEND, PAR ANTICIPATION LES CRÉDITS CORPORATE À ÉCHÉANCE EN 2026
* IL ACCOMPAGNE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SPRING
* LE FINANCEMENT SYNDIQUÉ DE 244,4 MLNS D'EUROS, D'UNE MATURITÉ DE 3 ANS, EXTENSIBLE PARTIELLEMENT À 5 ANS
* COMPOSÉ D'UN CRÉDIT RENOUVELABLE DE 146,6 MLNS D'EUROS ET D'UN PRÊT À TERME DE 97,7 MLNS D'EUROS
