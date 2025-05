Voltalia: nomination de deux membres du conseil information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la nomination (ratifiée lors de l'AG du 15 mai) de deux nouveaux membres de son conseil d'administration, à savoir Bertrand Cousin (en tant qu'administrateur indépendant en remplacement d'Alain Papiasse) et Alexis Grolin.



Bertrand Cousin intégrera le comité d'audit en tant que président. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans la banque en France et à l'international, il a notamment dirigé plusieurs équipes en charge de financement d'actifs et de projets d'infrastructures.



Bénéficiant de 20 ans d'expérience et spécialiste de la gestion d'actifs et de la transformation d'entreprise, Alexis Grolin a contribué à structurer de nombreux projets dans le domaine de l'infrastructure, de l'immobilier et des énergies renouvelables.





