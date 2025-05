Home Depot: bénéfice 1T en baisse, mais prévisions annuelles confirmées

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot a enregistré, au premier trimestre, un bénéfice en baisse et inférieur aux attentes, mais a confirmé ses prévisions annuelles, sur la base d'une demande toujours soutenue.

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Le bénéfice net ressort à 3,43 milliards de dollars (-4,6% sur un an) en brut, et à 3,56 dollars rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence du marché, alors que les analystes tablaient sur 3,59 dollars.

Le groupe d'Atlanta (Géorgie) a pourtant affiché, sur les trois premiers mois de l'année, un croissance soutenue (+9,4%), avec un chiffre d'affaires supérieur aux anticipations de Wall Street, à 39,8 milliards de dollars.

Mais, dans le même temps, Home Depot a dû faire face à une accélération encore supérieure de ses coûts opérationnels (+13,2%), qui ont donc rogné sur ses profits, selon un communiqué publié mardi.

La marge opérationnelle a ainsi chuté de 13,9% à 12,9% sur un an.

L'entreprise au logo orangé n'en a pas moins réaffirmé ses objectifs annuels, avec notamment une marge opérationnelle à 13% sur l'ensemble de l'exercice.

Le PDG Ted Decker, cité dans le communiqué, a fait état d'une demande "continue des clients pour les petits projets", c'est-à-dire les particuliers, au premier trimestre "et sur (les) opérations de promotion du printemps".

"Nous sommes confiants dans la préparation de nos magasins et dans l'assortiment de notre offre à mesure que le printemps arrive dans l'ensemble du pays", a-t-il ajouté.

Les retours de terrain et commentaires de dirigeants du secteur de la distribution sont particulièrement suivis en ce moment, du fait d'inquiétudes quant aux possibles conséquences des droits de douane sur la consommation et les chaînes d'approvisionnement.

La Bourse de New York a bien accueilli cette publication et dans les échanges préalables à l'ouverture de la séance, le titre Home Depot prenait 2,50%.