Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: financement d'un projet solaire en Ouzbékistan information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la signature de la documentation financière avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour le financement d'une centrale solaire en cours de construction à Sarimay, en Ouzbékistan.



Le montage financier de la BERD, d'un montant maximum de 54,6 millions de dollars, consistera en un prêt senior d'un montant maximum de 44,8 millions de dollars et en une facilité spéciale de TVA de neuf millions d'euros (9,8 millions de dollars).



Le projet bénéficiera également d'une garantie non financée couvrant une tranche de prêt senior de sept millions de dollars fournie par le Fonds Européen pour le développement durable Plus de l'Union Européenne.



Cette centrale de 126 mégawatts devrait être mis en service au second semestre 2025 et bénéficiera d'un contrat de vente d'électricité de 25 ans. Sa production représentera la consommation électrique d'environ 60.000 habitants.





Valeurs associées VOLTALIA 8,52 EUR Euronext Paris +0,35%