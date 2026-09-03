Voltalia : dévisse de -20% vers 5 EUR après ses résultats, support aléatoire

Voltalia dévisse de -20%, vers un plancher historique de 5,05 EUR après avoir dévoilé une perte nette pour l'exercice 2026, suspendu son objectif de résultat net positif en 2027 ainsi que le versement d'un dividende en 2028.

Rappel : le titre valait 16,2 EUR début septembre 2023, 8,70 EUR le 1er juin 2026 : une nouvelle division par 2 ne saurait être exclue, soit un objectif de 4,35 EUR