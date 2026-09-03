France: nouvelle baisse modérée de l'activité du service privé en août (PMI)

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité du secteur privé en France a connu une nouvelle baisse modérée en août, reflétant une diminution de l'activité dans le secteur des services, selon l'indice PMI composite publié jeudi par l'agence S&P Global.

L'indice mesurant l'activité, moyenne pondérée de l'indice de la production du secteur manufacturier et de celui des services, s'est établi à 48,5 en août, contre 49,4 en juillet. Il reste sous le seuil de 50 démarquant les zones de contraction et d'expansion de l'activité.

Dans le secteur des services, l'indice a baissé à 48,0 en août, après 49,6 en juillet. L'indice du secteur manufacturier, publié mardi, est lui reparti légèrement à la hausse, pour la première fois depuis avril, à 51,1, après 49,8 en juillet.

Le repli de l'activité dans les services s'explique par un affaiblissement de la demande, en partie attribuable aux fortes chaleurs enregistrées au cours du mois.

"L'indice PMI s'est replié pour la première fois depuis mai dernier, marquant ainsi la fin de l'amélioration observée depuis quelques mois dans le secteur des services français", a souligné Joe Hayes, économiste à S&P Global Market Intelligence, cité dans un communiqué.

"Il convient toutefois de nuancer" ces données "compte tenu des fortes chaleurs", ajoute-t-il. Mais "les perspectives économiques françaises demeurent néanmoins difficiles. À l'approche des élections de 2027, les prestataires de services français restent relativement prudents en ce qui concerne leurs prévisions pour l'année à venir".

Les perspectives d'activité à un an se sont de nouveau redressées en août, mais le degré d'optimisme s'est établi à un niveau nettement inférieur à sa moyenne de long terme. De nombreuses entreprises interrogées ont ainsi fait part de leurs préoccupations en raison de "l'incertitude politique, la dégradation de la demande (des) clients et la faiblesse de la conjoncture économique mondiale", a relevé l'agence.

Les tensions inflationnistes se sont légèrement renforcées en août, avec une nouvelle hausse des coûts, attribuée au renchérissement du carburant. Le taux d'inflation des prix payés s'est redressé pour la première fois depuis mai, et la hausse des prix facturés s'est accélérée, affichant son rythme le plus soutenu depuis trois mois.

L'emploi dans les services a poursuivi son recul, en raison notamment du non-remplacement de départs volontaires. Cette contraction est cependant restée modérée, à un rythme légèrement inférieur à celui enregistré en juillet.