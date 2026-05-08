 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Voltalia démarre trois parcs photovoltaïques dans le Sud
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 07:45

Voltalia a fait part jeudi soir de la mise en service de trois parcs photovoltaïques dans le sud de la France, à savoir deux dans les Bouches-du-Rhône et un dans les Alpes-Maritimes, pour une capacité totale de 26,9 mégawatts.

La première centrale, d'une capacité installée de 6,2 mégawatts, est implantée sur un site déjà anthropisé, anciennement utilisé pour le stockage de matériaux puis comme carrière dans le cadre de travaux d'aménagement menés dans les années 1970.

Le deuxième parc (10,9 mégawatts) a été développé sur une friche agricole et est doté d'une technologie spécifique de structures porteuses de panneaux solaires avec trackers , tandis que le troisième (9,8 mégawatts) est équipé de panneaux solaires sur des structures fixes.

Au total, la production de ces trois installations représente la consommation annuelle d'électricité de plus de 19 100 habitants et permettra d'éviter l'émission de 7 800 tonnes de CO2 par an, selon Voltalia.

La 1ère centrale a été désignée lauréate de l'appel d'offres neutre de la CRE en octobre 2023. La totalité de la production des deux autres centrales, soit 34,3 gigawattheures par an, est sécurisée par un contrat d'achat d'électricité d'entreprise de 15 ans avec le CERN.

Valeurs associées

VOLTALIA
7,2000 EUR Euronext Paris +1,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 08:36

    C'est bien .. sauf que cela ne sert a rien du tout en France (il y a assez de nucléaire plus de l'hydraulique) ... sauf a faire augmenter le prix de l'électricité et vider encore plus les poches du contribuable.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    information fournie par Zonebourse 08.05.2026 09:13 

    (Zonebourse.com) La configuration du titre Merck KGaA donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières afin de mettre à profit un rattrapage en direction des 128 EUR. Les fondamentaux solides du groupe confortent ... Lire la suite

  • Salon international de l'automobile de Bangkok
    Toyota prévoit une baisse de 20% de son bénéfice annuel, la guerre en Iran pèse
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    Toyota a ‌prévenu vendredi d'une baisse de 20% de son ​bénéfice pour l'exercice annuel en cours, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient pesant sur les ​résultats, malgré la forte demande pour ses modèles hybrides. Le premier constructeur ​automobile ... Lire la suite

  • Un logo de la comapgnie aérienne British Airways à l'aéroport de Dublin
    IAG prévoit une baisse de son bénéfice annuel en raison des prix du kérosène
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    IAG, le ‌propriétaire de British Airways, a annoncé ​vendredi que son bénéfice annuel serait inférieur aux prévisions initiales, la flambée ​des coûts du kérosène et les perturbations de ​l'approvisionnement pesant plus lourdement ⁠que prévu. Le groupe a déclaré ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:35 

    (Actualisé avec secteurs exposés aux droits de douane, Rightmove, Amadeus, Evonik, secteur automobile) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank