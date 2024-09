Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: contrat pour une centrale solaire en Irlande information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Voltalia a été choisi par Ørsted pour assurer l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) de sa première centrale solaire en Irlande, située dans le comté de Carlow, à l'est du pays.



Ce contrat de construction clé en main renforce encore la présence de Voltalia en Irlande, portant à plus de 540 mégawatts les projets construits ou en construction par Voltalia dans le pays.



La dernière signature importante de Voltalia a eu lieu à l'été 2024 avec ESB pour le projet Middleton House, une centrale solaire de 75 mégawatts située au nord-est de Lanesborough en Irlande.





