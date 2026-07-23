 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Voltalia confirme ses objectifs financiers 2026
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 18:27
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 de Voltalia s'établit à 331,3 millions d'euros, en progression de 30% à taux de change constants, par rapport à la même période de 2025. Les Ventes d'énergie contribuent à hauteur de 57%, Renvolt à hauteur de 37% et Voltalia Hub à hauteur de 5% du chiffre d'affaires sur cette période.

Sur l'ensemble de ce semestre, la production atteint 2 408 GWh, en progression de 1%, bénéficiant de la contribution des nouvelles centrales mises en service, notamment en Afrique du Sud et en Ouzbékistan, ainsi que de la croissance d'Helexia, malgré une production en recul au Brésil. L'écrêtement de la production brésilienne représente 105 GWh au 2e trimestre 2026, en baisse de 42% par rapport au 2e trimestre 2025.

Par ailleurs, Voltalia annonce la poursuite de l'exécution de son plan SPRING avec une organisation recentrée sur les activités coeur de métier, une discipline renforcée en matière d'allocation du capital et une amélioration continue de la performance opérationnelle

L'ensemble des actions engagées sera présenté à l'occasion de la publication des résultats semestriels, le 3 septembre 2026.

Le producteur d'électricité poursuit des discussions relatives aux cessions d'actifs et d'activités non stratégiques, dans le cadre de l'objectif de 300 à 350 MEUR d'entrées de trésorerie, dont la majeure partie est attendue d'ici le premier semestre 2027

En outre, Voltalia confirme ses objectifs financiers 2026 avec un EBITDA de 210-230 MEUR (dont 190 à 210 MEUR pour les Ventes d'énergie) et un résultat net positif. Cette confirmation intègre l'impact positif attendu de la compensation au Brésil, estimé à environ 29 MEUR sur l'EBITDA, dont environ 17 MEUR comptabilisés en chiffre d'affaires au 2e trimestre et environ 12 MEUR en réduction de coûts opérationnels.

Concernant ses objectifs opérationnels, dans le cadre de son approche renforcée de discipline opérationnelle et financière, Voltalia revoit le cadencement de lancement en construction de certains de ses projets. Cette revue sélective conduit à un objectif de capacité totale 2026 revue à 3,6 GW au lieu d'environ 3,7 GW, tout en maintenant strictement les objectifs financiers annuels du groupe.

Valeurs associées

VOLTALIA
6,820 EUR Euronext Paris +3,96%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies en Europe : les derniers développements
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:25 

    Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France: nouvelles ... Lire la suite

  • L'entrée de la ville de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, avec un ciel opacifié par la fumée d'un incendie de forêt, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sud-Ouest: plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:08 

    Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuent dans la nuit de vendredi à samedi de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé des dizaines de milliers d'évacuations ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank