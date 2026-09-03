Voltalia attend désormais une perte nette en 2026

Voltalia fait part d'une publication mitigée, avec certes une forte croissance de son EBITDA et de son chiffre d'affaires au titre de son 1er semestre 2026, mais aussi la prévision désormais d'une perte nette sur l'ensemble de l'exercice en cours.

Voltalia publie une perte nette de 43,3 MEUR au titre des six premiers mois de 2026, contre une perte nette de 39,7 MEUR au 1er semestre 2025, mais un EBITDA en croissance de 37% à 110,3 MEUR ( 35% à taux de change constants).

Cette progression s'appuie sur un chiffre d'affaires en croissance de 32% à 331,3 MEUR ( 30% à taux de change constants), porté par toutes les activités : les ventes d'énergie ont progressé de 22%, Renvolt de 45% et Voltalia Hub de 20% à taux de change constants.

"Douze mois après son lancement, SPRING commence à produire des résultats opérationnels tangibles. L'amélioration de notre EBITDA, la baisse de nos coûts de développement, la simplification de notre organisation et la forte dynamique de Renvolt illustrent les premiers bénéfices de cette transformation", selon son directeur général, Robert Klein.

Ces progrès permettent au producteur d'électricité d'origine renouvelable de confirmer son objectif d'EBITDA 2026 entre 210 et 230 MEUR, mais il attend désormais une perte nette en 2026, y compris au 2e semestre, contrairement à l'objectif initial qui prévoyait un résultat net positif.

Cette prévision d'une perte nette annuelle reflète "principalement une hausse des charges financières plus importante qu'attendu, le poids de certaines activités déficitaires ainsi que les coûts de transformation engagés", selon Robert Klein.

Compte tenu de l'absence de visibilité actuelle sur les conditions de réalisation des cessions prévues dans le cadre de SPRING et de leur contribution attendue au résultat net du groupe, Voltalia fait aussi part de la suspension de ses objectifs de résultat net en 2027 et de versement d'un dividende en 2028.