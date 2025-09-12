 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Volskwagen : nouvel échec sous 102,5E
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 13:03

(Zonebourse.com) - Volskwagen subit un nouvel échec sous 102,5E (testé les 28 juillet, 22 août, 11 septembre) et va tenter de préserver le support court terme des 98,5E.
En cas d'enfoncement, la correction pourrait atteindre -10% par rapport aux niveaux actuels et 'VW' retrouverait du soutien au niveau de l'oblique moyen terme des 91E.

