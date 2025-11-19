 Aller au contenu principal
L'Europe sur de faibles variations avant la Fed et Nvidia
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 09:49

Un écran de négociation est visible à la Bourse de Londres

Un écran de négociation est visible à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mercredi en matinée, tentant un rebond après plusieurs séances de baisses liées aux craintes d'une survalorisation dans certains actifs financiers.

À Paris, le CAC 40 perd 0,34% à 7.941 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,07% et à Francfort, le Dax prend 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 0,25%, tandis que le FTSEurofirst 300 grappille 0,08%. Le Stoxx 600 reflue de 0,12%, la grande majorité de ses secteurs étant dans le rouge, mais sur de faibles variations.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une quasi-stabilité (+0,03%) pour le Dow Jones, une petite hausse de 0,10% pour le Standard & Poor's 500 et une légère progression de 0,08% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le rouge, marquée par de nouveaux reculs dans la "tech".

Ce rebond attendu à Wall Street devrait rester fragile jusqu'à la publication dans la soirée des résultats de Nvidia, première capitalisation boursière mondiale, qui constitueront un test de la demande dans l'intelligence artificielle (IA) alors que nombre d'observateurs redoutent désormais la formation d'une bulle dans le secteur.

En dépit des turbulences récentes observées sur le marché, le S&P 500 reste sur un gain de 12,5% depuis le début de l'année, tandis que le Stoxx 600 a pris 10,7%, ce qui souligne que le mouvement de correction actuelle n'est peut-être pas terminé.

"Pour Nvidia, il s'agit des résultats trimestriels les plus importants de l'entreprise en raison du moment critique dans lequel se trouve actuellement le secteur de l'intelligence artificielle", souligne Kyle Rodda, analyste financier chez Capital.com.

Outre Nvidia, le marché attend la publication à 19h00 GMT le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Ces "minutes" sont importantes alors que plusieurs responsables de la Fed ont émis récemment des doutes sur une baisse des taux en décembre, tandis que de nombreux indicateurs économiques aux Etats-Unis n'ont pas pu être publiés jusqu'à la levée du "shutdown" la semaine dernière.

En Europe, l'inflation britannique est tombée à 3,6% en octobre, contre 3,8% en septembre, tandis que les chiffres pour la zone euro sont attendus à 10h00 GMT, ce qui pourrait influer sur la tendance en Bourse.

L'actualité des entreprises en Europe animent également les échanges. Interparfums chute de près de 10%, le groupe n'ayant pas réussi à fournir de prévisions de ventes sur son exercice, citant des "paramètres favorables et défavorables".

Jet2 bondit de 4,99%, la compagnie aérienne à bas prix ayant fait état d'une hausse de son bénéfice d'exploitation intermédiaire sur fond de forte demande.

Sage prend 1,71% après l'annonce d'un plan de rachat d'actions pouvant atteindre 300 millions de livres, ce qui, selon le groupe, reflète sa confiance en ses perspectives.

WH Smith abandonne 1,63% avec l'annonce de la démission de son directeur général, Carl Cowling, à la suite d'un audit indépendant montrant des irrégularités comptables dans les opérations nord-américaines du groupe.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
64,31 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
60,20 USD Ice Europ -0,81%
