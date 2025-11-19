 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 937,14
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Interparfums ne peut pas établir des prévisions de ventes pour 2026, et chute en bourse
information fournie par Boursorama avec AFP 19/11/2025 à 09:22

Des fragrances dans un laboratoire. (illustration) ( AFP / MICHAEL MATTHEY )

Des fragrances dans un laboratoire. (illustration) ( AFP / MICHAEL MATTHEY )

Interparfums a annoncé mercredi dans un communiqué ne pas être en mesure d'estimer son chiffre d'affaires pour l'année prochaine, et observe un ralentissement de sa croissance en 2025, deux éléments qui l'ont fait chuté à l'ouverture de la Bourse de Paris.

Vers 9H05, quelques minutes après le début des échanges, Interparfums perdait 9,31%, à 24,24 euros, dans un marché atone.

"La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, nous empêchent, pour le moment, d'établir des prévisions de ventes pour 2026", a déclaré Philippe Santi, directeur général délégué de l'entreprise, cité dans le communiqué.

Pour l'année 2025, Interparfums s'attend désormais à réaliser un chiffre d'affaires de 890 millions d'euros, soit dix millions de moins que l'objectif encore affiché par l'entreprise fin octobre, au moment de ses résultats trimestriels.

C'est aussi moins que ce que le groupe prévoyait l'année dernière à la même époque pour 2025: Interparfums s'attendait alors à un chiffre d'affaires de 910 à 930 millions d'euros, grâce notamment au lancement de Solferino, une marque propre.

"Après plusieurs années de forte croissance et un chiffre d'affaires pratiquement doublé en 4 ans, l'année 2025 voit sa croissance ralentir", observe le PDG Philippe Benacin, cité dans le communiqué, qui ajoute tout de même que les marques du groupe "consolident leurs positions années après années".

A défaut de prévisions pour 2026, Interparfums s'attend à "un environnement économique et géopolitique probablement toujours dégradé", et une parité euro/dollar "négative à hauteur d'un vingtaine de million d'euros".

Les taux de change ont déjà pénalisé cette année Interparfums qui, au troisième trimestre, a vu son chiffre d'affaires reculer malgré les bonnes dynamiques de ventes en France et en Amérique.

Autre élément négatif attendu en 2026: la base de comparaison "défavorable" par rapport à 2025, étant donné "la fin du contrat de licence Boucheron au 31 décembre 2025".

Pour 2026, le groupe axe notamment sa stratégie sur l'ouverture d'une cinquantaine de nouveaux points de vente au cours du premier semestre pour la ligne Solferino Paris à l'international, et le lancement de nouvelles "extensions de lignes" sur "l'ensemble des marques actuelles du portefeuille".

Interparfums compte aussi lancer "une nouvelle histoire sur la marque Annick Goutal", sans en dire davantage dans son communiqué.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

INTERPARFUMS
24,1800 EUR Euronext Paris -9,23%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des flacons de parfums Rochas sont exposés dans les bureaux du fabricant de parfums Interparfums à Paris
    Interparfums révise son objectif de CA 2025, prudent sur 2026
    information fournie par Reuters 19.11.2025 10:15 

    Interparfums < IPAR.PA > chute en Bourse mercredi après avoir abaissé son objectif de chiffre d’affaires 2025 et renoncé à fournir des prévisions chiffrées pour 2026, invoquant des " paramètres favorables et défavorables ". Vers 08h46 GMT, le titre cédait

  • En France, 64 % des cadres sont favorables à la transparence selon l'Apec. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Transparence salariale : seules 26% des entreprises ont anticipé la directive européenne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.11.2025 10:13 

    Transposée en juin 2026, la directive européenne sur la transparence obligera les entreprises à afficher les salaires dans les offres d'emploi et instaurer davantage de clarté la transparence en interne. Selon l'Apec, une majorité d'entre elles n'applique pas encore ... Lire la suite

  • Amine Kessaci, à Marseille, le 27 mai 2024 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Assassinat de Mehdi Kessaci: "Une lutte à mort est engagée", prévient son frère Amine
    information fournie par AFP 19.11.2025 10:10 

    "Non, je ne me tairai pas": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a réaffirmé dans une tribune au Monde sa volonté d'"agir" face au narcobanditisme, estimant qu'une "lutte à mort est engagée". Le militant écologiste originaire ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris en légère baisse, avant Nvidia
    information fournie par AFP 19.11.2025 09:55 

    La Bourse de Paris évolue légèrement dans le rouge mercredi, dans l'attente des résultats du mastodonte américain des puces électroniques Nvidia , sur fond de craintes croissantes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA). Vers 9H30 (heure ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank