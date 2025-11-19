Interparfums ne peut pas établir des prévisions de ventes pour 2026, et chute en bourse

Interparfums a annoncé mercredi dans un communiqué ne pas être en mesure d'estimer son chiffre d'affaires pour l'année prochaine, et observe un ralentissement de sa croissance en 2025, deux éléments qui l'ont fait chuté à l'ouverture de la Bourse de Paris.

Vers 9H05, quelques minutes après le début des échanges, Interparfums perdait 9,31%, à 24,24 euros, dans un marché atone.

"La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, nous empêchent, pour le moment, d'établir des prévisions de ventes pour 2026", a déclaré Philippe Santi, directeur général délégué de l'entreprise, cité dans le communiqué.

Pour l'année 2025, Interparfums s'attend désormais à réaliser un chiffre d'affaires de 890 millions d'euros, soit dix millions de moins que l'objectif encore affiché par l'entreprise fin octobre, au moment de ses résultats trimestriels.

C'est aussi moins que ce que le groupe prévoyait l'année dernière à la même époque pour 2025: Interparfums s'attendait alors à un chiffre d'affaires de 910 à 930 millions d'euros, grâce notamment au lancement de Solferino, une marque propre.

"Après plusieurs années de forte croissance et un chiffre d'affaires pratiquement doublé en 4 ans, l'année 2025 voit sa croissance ralentir", observe le PDG Philippe Benacin, cité dans le communiqué, qui ajoute tout de même que les marques du groupe "consolident leurs positions années après années".

A défaut de prévisions pour 2026, Interparfums s'attend à "un environnement économique et géopolitique probablement toujours dégradé", et une parité euro/dollar "négative à hauteur d'un vingtaine de million d'euros".

Les taux de change ont déjà pénalisé cette année Interparfums qui, au troisième trimestre, a vu son chiffre d'affaires reculer malgré les bonnes dynamiques de ventes en France et en Amérique.

Autre élément négatif attendu en 2026: la base de comparaison "défavorable" par rapport à 2025, étant donné "la fin du contrat de licence Boucheron au 31 décembre 2025".

Pour 2026, le groupe axe notamment sa stratégie sur l'ouverture d'une cinquantaine de nouveaux points de vente au cours du premier semestre pour la ligne Solferino Paris à l'international, et le lancement de nouvelles "extensions de lignes" sur "l'ensemble des marques actuelles du portefeuille".

Interparfums compte aussi lancer "une nouvelle histoire sur la marque Annick Goutal", sans en dire davantage dans son communiqué.