La Bourse de Paris en légère baisse, avant Nvidia

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris évolue légèrement dans le rouge mercredi, dans l'attente des résultats du mastodonte américain des puces électroniques Nvidia , sur fond de craintes croissantes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 9H30 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,22% à 7.949,65 points, en recul de 18,29 points. La veille, l'indice parisien a cédé 1,86%.

"Aujourd'hui, l'attention des marchés est focalisée sur les résultats de Nvidia", a résumé Derren Nathan, analyste d'Hargreaves Lansdown.

Ces résultats "détermineront de manière significative la tendance future des marchés boursiers tant aux États-Unis qu'en Europe", a souligné Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Le spécialiste des puces électroniques doit publier son rapport financier pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2025-2026, après la fermeture de Wall Street, à 22H00 (heure de Paris).

Il est attendu au tournant, car Nvidia est une figure de proue du mouvement d'investissements massifs des géants de la tech dans l'IA. Les titres des groupes technologiques ont porté les marchés financiers ces derniers mois, poussés par les espoirs que cette technologie ouvre la voie à un nouveau cycle de croissance.

Mais des analystes craignent désormais que certaines actions soient allées trop haut, trop vite, et que le secteur ne s'auto-alimente dans un système en vase clos, ayant peu de liens avec le reste de l'économie.

"Tout l'écosystème lié à l'intelligence artificielle ressemble à une poignée d’entreprises qui s’échangent des milliards sans qu’on voie vraiment d’argent entrer depuis l’extérieur", a noté Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Exemple récent: le partenariat annoncé mardi entre "Nvidia, Microsoft et Anthropic", prévoyant que les "deux premiers investissent 15 milliards de dollars" dans le troisième, qui "achètera de la puissance de calcul" de Microsoft, "alimentée par des puces Nvidia", a relevé cette analyste.

Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt d'Etat français à échéance dix ans, atteignait 3,45% vers 9H30, au même niveau que la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 2,70%, lui aussi stable.

Interparfums dégringole

L'action d'Interparfums cédait nettement du terrain à la Bourse de Paris (-8,41% à 24,46 euros, vers 9H30), après que le groupe a annoncé mercredi dans un communiqué ne pas être en mesure d'estimer son chiffre d'affaires pour l'année prochaine, et observé un ralentissement de sa croissance en 2025.

Euronext CAC40