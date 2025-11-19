 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 936,16
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris en légère baisse, avant Nvidia
information fournie par AFP 19/11/2025 à 09:55

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris évolue légèrement dans le rouge mercredi, dans l'attente des résultats du mastodonte américain des puces électroniques Nvidia , sur fond de craintes croissantes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 9H30 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,22% à 7.949,65 points, en recul de 18,29 points. La veille, l'indice parisien a cédé 1,86%.

"Aujourd'hui, l'attention des marchés est focalisée sur les résultats de Nvidia", a résumé Derren Nathan, analyste d'Hargreaves Lansdown.

Ces résultats "détermineront de manière significative la tendance future des marchés boursiers tant aux États-Unis qu'en Europe", a souligné Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Le spécialiste des puces électroniques doit publier son rapport financier pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2025-2026, après la fermeture de Wall Street, à 22H00 (heure de Paris).

Il est attendu au tournant, car Nvidia est une figure de proue du mouvement d'investissements massifs des géants de la tech dans l'IA. Les titres des groupes technologiques ont porté les marchés financiers ces derniers mois, poussés par les espoirs que cette technologie ouvre la voie à un nouveau cycle de croissance.

Mais des analystes craignent désormais que certaines actions soient allées trop haut, trop vite, et que le secteur ne s'auto-alimente dans un système en vase clos, ayant peu de liens avec le reste de l'économie.

"Tout l'écosystème lié à l'intelligence artificielle ressemble à une poignée d’entreprises qui s’échangent des milliards sans qu’on voie vraiment d’argent entrer depuis l’extérieur", a noté Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Exemple récent: le partenariat annoncé mardi entre "Nvidia, Microsoft et Anthropic", prévoyant que les "deux premiers investissent 15 milliards de dollars" dans le troisième, qui "achètera de la puissance de calcul" de Microsoft, "alimentée par des puces Nvidia", a relevé cette analyste.

Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt d'Etat français à échéance dix ans, atteignait 3,45% vers 9H30, au même niveau que la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 2,70%, lui aussi stable.

Interparfums dégringole

L'action d'Interparfums cédait nettement du terrain à la Bourse de Paris (-8,41% à 24,46 euros, vers 9H30), après que le groupe a annoncé mercredi dans un communiqué ne pas être en mesure d'estimer son chiffre d'affaires pour l'année prochaine, et observé un ralentissement de sa croissance en 2025.

Euronext CAC40

Valeurs associées

INTERPARFUMS
24,2000 EUR Euronext Paris -9,16%
MICROSOFT
493,7900 USD NASDAQ -2,70%
NVIDIA
181,3600 USD NASDAQ -2,81%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des flacons de parfums Rochas sont exposés dans les bureaux du fabricant de parfums Interparfums à Paris
    Interparfums révise son objectif de CA 2025, prudent sur 2026
    information fournie par Reuters 19.11.2025 10:15 

    Interparfums < IPAR.PA > chute en Bourse mercredi après avoir abaissé son objectif de chiffre d’affaires 2025 et renoncé à fournir des prévisions chiffrées pour 2026, invoquant des " paramètres favorables et défavorables ". Vers 08h46 GMT, le titre cédait

  • En France, 64 % des cadres sont favorables à la transparence selon l'Apec. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Transparence salariale : seules 26% des entreprises ont anticipé la directive européenne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.11.2025 10:13 

    Transposée en juin 2026, la directive européenne sur la transparence obligera les entreprises à afficher les salaires dans les offres d'emploi et instaurer davantage de clarté la transparence en interne. Selon l'Apec, une majorité d'entre elles n'applique pas encore ... Lire la suite

  • Amine Kessaci, à Marseille, le 27 mai 2024 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Assassinat de Mehdi Kessaci: "Une lutte à mort est engagée", prévient son frère Amine
    information fournie par AFP 19.11.2025 10:10 

    "Non, je ne me tairai pas": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a réaffirmé dans une tribune au Monde sa volonté d'"agir" face au narcobanditisme, estimant qu'une "lutte à mort est engagée". Le militant écologiste originaire ... Lire la suite

  • Un écran de négociation est visible à la Bourse de Londres
    L'Europe sur de faibles variations avant la Fed et Nvidia
    information fournie par Reuters 19.11.2025 09:49 

    Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mercredi en matinée, tentant un rebond après plusieurs séances de baisses liées aux craintes d'une survalorisation dans certains actifs financiers. À Paris, le CAC 40 perd 0,34% à 7.941 points vers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank