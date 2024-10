Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkwagen: chiffre d'affaires de 237,3 MdsE sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 237,3 milliards d'euros sur les 9 mois de 2024, en légère hausse par rapport au 9 mois de 2023 (235,1 milliards d'euros).



Le résultat opérationnel s'inscrit à 12,9 milliards d'euros sur 9 mois, en baisse de 21 % par rapport au 9 mois de 2023 (16,2 milliards d'euros). La marge opérationnelle ressort à 5,4 % 3.3 milliards d'euros.



'Le résultat d'exploitation a été impacté par la performance du Brand Group Core et des dépenses de restructuration significatives de 2,2 milliards d'euros, principalement pour le Brand Group Core et le Brand Group Progressive' indique le groupe.



Le groupe a enregistré la vente de 6,5 millions de véhicules sur 9 mois 2024, en baisse de 4 % par rapport au 9 mois de 2023 (6,8 millions); Les prises de commandes de véhicules en Europe occidentale sont en hausse de 9 % d'une année sur l'autre.



Le Groupe Volkswagen s'attend à ce que les livraisons aux clients s'élèvent en 2024 à environ 9 millions de véhicules (2023 : 9,24 millions de véhicules). L'entreprise s'attend à ce que le chiffre d'affaires du groupe s'élève à environ 320 milliards d'euros (2023 : 322,3 milliards d'euros).



En termes de résultat d'exploitation, l'entreprise prévoit de réaliser environ 18 milliards d'euros (correspondant à une rentabilité opérationnelle des ventes d'environ 5,6 %).



Dans la Division Automotive, le Groupe table sur un cash-flow net d'environ 2 milliards d'euros.





