Kim Jong Un inaugure des logements pour les familles de soldats tués aux côtés de la Russie

Photo prise le 15 février 2026 et diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA le 16 février 2026, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (c) et sa fille Ju Ae (d) assistant à la cérémonie d'inauguration de la rue Saeppyol à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, accompagné de sa fille, a inauguré une rue d'appartements destinés aux familles des soldats tués en combattant aux côtés de la Russie contre l'Ukraine, a rapporté lundi l'agence officielle de Pyongyang.

La Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats combattre au côté de Moscou dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine, lancée il y a bientôt quatre ans, selon les agences de renseignement sud-coréennes et occidentales. D'après Séoul, au moins 2.000 ont été tués.

"Avant leur mort, les martyrs héroïques ont dû imaginer dans leur esprit leurs chères familles vivant dans un pays toujours prospère", a déclaré M. Kim dimanche dans un discours marquant l'inauguration de la nouvelle rue, selon KCNA.

Des photos publiées par l'agence montrent le dirigeant visitant les nouvelles habitations, aux côtés de sa fille Ju Ae.

L'adolescente a été clairement "désignée comme successeure", ont indiqué les renseignements sud-coréens la semaine dernière, citant sa participation à des événements très médiatisés avec son père.

Cette visite précède le plus grand événement politique de Pyongyang, le congrès du parti, qui doit se tenir plus tard ce mois-ci, bien que la date exacte n'ait pas été annoncée.

Les regards devraient se tourner vers les orientations que Kim Jong Un annoncera en matière de politique étrangère et intérieure, ainsi que sur un éventuel titre officiel au sein du parti pour Ju Ae.

Photo prise le 15 février 2026 et diffusée le 16 février 2026 par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (c) et sa fille Ju Ae (à l'arrière,g) rendant visite aux familles de soldats tués en combattant aux côtés de la Russie contre l'Ukraine, dans leurs logements de la nouvelle rue Saeppyol à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

Le moment choisi pour l'inauguration de la rue est "une manœuvre politique hautement réfléchie pour justifier le déploiement de soldats" avant le congrès du parti, a expliqué à l'AFP Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale.

"Cela permet de montrer que l'État offre une compensation concrète aux familles des soldats tombés au combat (...) dans une démonstration symbolique", a-t-il déclaré.

En retour de l'envoi de soldats, la Russie envoie à la Corée du Nord une aide financière, des technologies militaires ainsi que des fournitures alimentaires et énergétiques, selon des analystes.