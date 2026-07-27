Volkswagen serait en pourparlers avec un partenaire chinois au sujet d'une usine de batteries en Espagne, selon un média spécialisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles, communiqué de PowerCo, pas de commentaire de la part de Gotion)

Volkswagen VOWG_p.DE et son partenaire Gotion 002074.SZ sont en pourparlers avancés concernant une éventuelle prise de participation de la société chinoise dans l'usine de batteries du constructeur automobile allemand située à Valence, a rapporté lundi le magazine spécialisé espagnol La Tribuna de Automoción.

Ce processus a donné lieu à des visites de haut niveau du directeur général du fabricant chinois de batteries, Li Zhen, afin d’évaluer le fonctionnement de l’usine, précise l’article, citant des sources du secteur.

PowerCo, la nouvelle filiale de Volkswagen spécialisée dans les batteries, exploite cette usine, qui devrait démarrer sa production à la fin de l’année et augmenter progressivement sa capacité.

Dans un communiqué transmis par e-mail à Reuters, PowerCo a refusé de commenter cette information.

"PowerCo évalue régulièrement les opportunités stratégiques, y compris les collaborations potentielles avec des partenaires", indique le communiqué.

Contactée en dehors des heures de bureau, Gotion n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.

Volkswagen a créé PowerCo afin de développer sa propre activité de batteries en Europe, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des fabricants asiatiques alors qu’elle cherche à rattraper son retard sur ses concurrents dans le domaine des véhicules électriques, tels que BYD 002594.SZ et Tesla TSLA.O .

Sous la pression de réduire ses coûts, l’entreprise s’est également engagée à rationaliser son vaste portefeuille d’investissements et à réduire sa production automobile en Europe.

Selon l’article, Gotion pourrait prendre une participation majoritaire dans une coentreprise pour le site de Valence.

Un porte-parole de PowerCo a déclaré que l’entreprise n’avait pas l’intention de céder le contrôle du site.