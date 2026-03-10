Volkswagen prévoit une légère reprise de sa marge en 2026 après une chute du bénéfice

Volkswagen

VOWG_p.DE a déclaré mardi s'attendre à une légère amélioration de sa marge de bénéfice cette année, mais le constructeur automobile a mis en garde contre une possible nouvelle stagnation des ventes après une année 2025 difficile, marquée par des droits de douane, une concurrence chinoise acharnée et une transition coûteuse vers l'électrique.

Le groupe allemand a déclaré prévoir une marge d'exploitation comprise entre 4% et 5,5% en 2026, après 2,8% en 2025, en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 2,9% dans un consensus Visible Alpha.

À l'instar de ses concurrents, Volkswagen a dû faire face à des défis sur ses principaux marchés, les droits de douane américains lui coûtant des milliards et la concurrence locale renforçant la pression commerciale en Chine.

"Nous opérons dans un environnement fondamentalement différent", a déclaré le président du directoire Oliver Blume dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation a diminué de plus de moitié en 2025 pour s'établir à 8,9 milliards d'euros, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 9,4 milliards.

Le chiffre d'affaires a stagné à 322 milliards d'euros, avec peu d'espoir de croissance en 2026, l'entreprise prévoyant une évolution de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3%.

Le directeur financier Arno Antlitz a déclaré que les lancements de produits et les mesures de restructuration en 2025 étaient importants pour renforcer la résilience de Volkswagen.

"Mais la marge d'exploitation de 4,6% ajustée pour tenir compte de la restructuration n'est pas suffisante à long terme", a-t-il ajouté.

