Volkswagen prévoit de lancer plusieurs voitures électriques urbaines en 2026
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 10:25
Volkswagen annonce le lancement en 2026 de sa 'famille de voitures urbaines électriques', composée de quatre modèles : la Volkswagen ID. Polo (avec la version sportive ID. Polo GTI), le SUV compact ID. CROSS Concept, ainsi que le CUPRA Raval et le Skoda Epiq.
Tous les véhicules reposent sur la plateforme électrique MEB+ et intègrent pour la première fois la nouvelle cellule unifiée de batterie du groupe. Ils offriront jusqu'à 450 km d'autonomie et des technologies haut de gamme issues de segments supérieurs, comme l'assistance à la conduite avancée et la charge rapide de série.
Le constructeur vise à moyen terme environ 20% de part de marché sur le segment européen des petites voitures électriques, soit plusieurs centaines de milliers d'unités par an.
Oliver Blume, CEO du groupe, souligne que cette gamme incarne 'accessibilité et progrès' et constitue une étape clé de la stratégie d'électro-mobilité.
Valeurs associées
|100,550 EUR
|XETRA
|+0,63%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC : * ROBINHOOD
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Crédit Agricole va payer une amende de 88,2 millions d'euros pour solder un litige fiscal lié aux dividendes
PARIS (Reuters) -Le tribunal judiciaire de Paris a validé lundi matin lors d'une audience publique une amende de 88,2 millions d'euros proposée par le procureur de la République à l'encontre de Crédit Agricole SA pour solder un litige fiscal lié aux dividendes. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer