Volkswagen prévoit de déployer à l'échelle mondiale une technologie développée en Chine

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* VW va déployer sur les marchés internationaux une technologie automobile développée en Chine

* Cette initiative marque un tournant dans sa stratégie de localisation en Chine, dans un contexte de ralentissement du marché intérieur

* VW dévoile le pack VEGA, compatible avec la conduite autonome de niveau 3, dont le lancement est prévu pour 2027

Volkswagen VOWG.DE exporte vers les marchés internationaux, notamment en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, des technologies développées en Chine. Le constructeur allemand cherche ainsi à renforcer sa compétitivité mondiale en misant sur la Chine comme pôle d'innovation clé.

Volkswagen a annoncé mercredi que sa «Compact Main Platform» (plateforme compacte principale), intégrant l'architecture électronique chinoise (China Electronic Architecture) et développée par son centre de recherche et développement situé à Hefei, dans l'est de la Chine, en partenariat avec des entreprises chinoises, équipera ses modèles de nouvelle génération destinés aux marchés du Sud. Le déploiement débutera en Amérique du Sud d'ici la fin de la décennie.

"La Chine est un moteur d'innovation essentiel pour le groupe Volkswagen — et devient de plus en plus un pôle de produits et de technologies pour nos marchés mondiaux", a déclaré Oliver Blume, directeur général du groupe Volkswagen, dans un communiqué. "Nous l'appelons "En Chine, et au-delà"."

Cette initiative marque un tournant par rapport à la stratégie de localisation antérieure de Volkswagen, "En Chine, pour la Chine", alors que le constructeur automobile peine à relancer ses ventes en Chine et à transformer en succès commercial ses partenariats technologiques avec des acteurs locaux tels que Xpeng 9868.HK et Horizon Robotics 9660.HK . Reuters avait précédemment fait état des faibles débuts du premier modèle développé conjointement par Volkswagen et Xpeng.

Le constructeur allemand — qui traverse actuellement sa plus grande restructuration depuis 89 ans — vise à transformer ses activités en Chine, autrefois source de profits, en une base de développement et d'exportation rentable. Volkswagen a également annoncé son intention d'exporter davantage de Volkswagen et de Jetta construites en Chine vers l'Amérique du Sud et l'Afrique dans les années à venir.

Les constructeurs automobiles traditionnels, notamment General Motors GM.N , Hyundai 005380.KS et Renault RENA.PA , adoptent de plus en plus des stratégies similaires pour mondialiser leurs technologies développées en Chine, alors qu'ils rivalisent avec leurs concurrents chinois sur les marchés internationaux.

Dans le cadre de ses avancées technologiques, Volkswagen a également dévoilé VEGA, un ensemble comprenant une recharge rapide à 850 volts et une compatibilité avec la conduite autonome de niveau 3, dont le lancement est prévu pour 2027.

UNE PART DE MARCHÉ EN BAISSE

Cette annonce intervient alors que Volkswagen est confronté à une baisse de sa part de marché en Chine, où des entreprises nationales telles que BYD 002594.SZ et Geely 0175.HK ont devancé leurs rivaux étrangers dans les domaines des véhicules électriques, des logiciels et de la concurrence axée sur les prix.

La réponse de Volkswagen avait été sa stratégie de localisation "En Chine, pour la Chine". Le groupe a déclaré que son modèle de développement local pouvait réduire les délais de développement jusqu'à 30 %, tandis que son architecture électronique chinoise, développée conjointement par Volkswagen et Xpeng, est destinée à prendre en charge des véhicules définis par logiciel sur plusieurs plateformes et groupes motopropulseurs.

Volkswagen a décrit son offensive produit actuelle en Chine comme s'inscrivant dans un effort visant à "reprendre la tête" sur ce marché.

Le groupe a identifié l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Afrique comme des destinations potentielles pour les modèles développés en Chine, tout en écartant pour l'instant l'Europe et l'Amérique du Nord.

Volkswagen rejoint ainsi les constructeurs automobiles chinois qui se lancent plus activement dans l'exportation, alors que la concurrence nationale s'intensifie, que les capacités de production augmentent et que la croissance sur le marché intérieur devient plus difficile à maintenir.

Cette poussée à l'exportation occupe une place de plus en plus centrale dans les plans de croissance des constructeurs chinois, même si elle se heurte à des barrières commerciales et à une résistance politique sur certains marchés.

Ralf Brandstatter, directeur de Volkswagen Chine, s'attend à ce que le marché chinois des voitures particulières recule de 20% cette année, soit environ 4,5 millions de véhicules.

Pour Volkswagen, cependant, exporter des technologies développées en Chine ne constitue pas simplement une opportunité de réduire les coûts. Il s'agit également de vérifier si la « réorientation » du groupe en Chine permet de produire des véhicules susceptibles de séduire les consommateurs en Chine et au-delà, ont indiqué des analystes.