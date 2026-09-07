Volkswagen prépare une cession de son site d'Osnabrück

Volkswagen annonce avoir conclu lundi un accord avec l'Etat (Land) de Basse-Saxe et la société d'investissement israélienne Aurelius Capital concernant la possible vente de Volkswagen Osnabrück GmbH, en vue de préserver le site d'Osnabrück et la majorité de ses emplois sur le long terme.

Le plan prévoit qu'Aurelius, en tant que propriétaire majoritaire, reprenne Volkswagen Osnabrück GmbH aux côtés de l'Etat de Basse-Saxe. Ensemble, ils ont l'intention de développer le site dans les années à venir pour en faire progressivement un centre de compétences dédié aux solutions de sécurité et de défense.

Dans le cadre d'un projet d'ancrage initial, Aurelius et l'Etat de Basse-Saxe prévoient de coopérer avec le groupe Rafael Advanced Defense Systems sur des projets impliquant la fabrication potentielle de systèmes et de composants destinés à des systèmes de défense aérienne pour l'Allemagne et l'Europe.

Volkswagen a décidé en 2024 de supprimer progressivement la production de véhicules sur le site d'Osnabrück d'ici à l'été 2027. Le constructeur automobile soutiendra la transition vers la nouvelle structure d'entreprise et apportera son expérience, ainsi que les infrastructures existantes, au processus de transformation.

Les accords signés constituent la base des prochaines étapes du développement de la structure d'entreprise prévue. La finalisation de la transaction reste soumise à la conclusion des accords définitifs, à l'obtention des approbations nécessaires des entités concernées et aux contrôles réglementaires.