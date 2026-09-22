Volkswagen poursuit son repli, les analystes continuent de réagir à l'avertissement

(Zonebourse.com) - Volkswagen ne parvient pas à rebondir et se dirige vers une troisième baisse consécutive (-0,80%, à 74,37 euros) ce mardi. Au cours des deux dernières séances, le titre du groupe s'est affaissé de 7,48%, pénalisé par un avertissement sur résultats "surprise" annoncé dans l'après-midi de vendredi.

Dans une étude publiée ce matin, Baader Europe a logiquement abaissé ses prévisions pour l'exercice 2026 afin de prendre en compte la faiblesse du marché chinois et les charges exceptionnelles annoncées.

Les analystes rappellent que ces éléments exceptionnels représentent environ 10 milliards d'euros et devraient grever le résultat d'exploitation de l'exercice 2026, dont 0,9 milliard d'euros a déjà été comptabilisé au premier semestre. Le solde comprend une dépréciation d'écart d'acquisition sans impact sur la trésorerie d'environ 6 milliards d'euros affectée au pôle Porsche, ainsi qu'un total d'environ 2 milliards d'euros lié à l'extension des plans de départ anticipés à la retraite, à la cession d'un site et à des dépréciations d'actifs sans impact cash en Chine.

Pour l'ensemble de l'exercice, Baader Europe vise désormais un chiffre d'affaires consolidé de 315 milliards d'euros, en baisse d'environ 1,5% sur un an. La prévision d'Ebit a également été abaissée à 2,9 milliards d'euros, ce qui implique une marge opérationnelle publiée d'environ 1%, contre 4% précédemment.

La recommandation est à réduire, avec une cible de cours de 72 euros.

Berenberg plus ambitieux

Pour la banque privée allemande, l'avis est à acheter, avec un objectif de cours de 100 euros.

Les analystes ont reçu, lors d'une conférence organisée à Munich, le directeur financier du groupe Volkswagen, qui a livré une présentation mesurée, notamment en ce qui concerne l'avertissement sur résultats de vendredi dernier.

L'impact sur l'activité sous-jacente est moins sévère que ne le suggère le chiffre brut. Volkswagen a révisé sa prévision de marge opérationnelle publiée de 4-5,5% à environ 1%. Toutefois, cette baisse est très majoritairement tirée par une grande partie des 10 milliards d'euros de charges exceptionnelles comptabilisées cette année.

Berenberg souligne également que la transition vers les véhicules électriques à batterie est positive pour la demande et la courbe de coûts future, mais dilutive pour les résultats à court terme. Les analystes estiment également que la restructuration progresse et demeure le principal levier de résultats à moyen terme. Le groupe a déjà réalisé environ 2 à 2,5 milliards d'euros du programme initial de restructuration de 6 milliards d'euros de la marque Volkswagen, avec environ 37 000 départs arrêtés sur les 50 000 visés. Les objectifs à l'horizon 2030 sont de 11 milliards d'euros supplémentaires d'économies structurelles sur les frais généraux.

Enfin, d'après la banque germanique, la Chine reste la principale zone d'incertitude. VW ne voit pas de signes clairs de stabilisation sur ce marché, la pression étant particulièrement concentrée chez Audi cette année. Les volumes en Chine pourraient rester faibles plus longtemps, mais la possibilité d'utiliser la Chine comme pôle d'exportation vers les marchés des pays du Sud offre une optionnalité. Le cadre global du groupe à l'horizon 2030 repose donc sur l'amélioration de la base de coûts plutôt que sur la croissance des volumes.

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