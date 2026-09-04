Volkswagen passe la deuxième, Porsche dans son sillage. Vivendi déçoit

Volkswagen quitte le point mort avec le lancement d'un plan de sauvetage, Porsche embraie. Soitec poursuit son envolée après des résultats supérieurs aux attentes, tandis que Vivendi décroche et entraîne Bolloré dans sa baisse.

Actions en hausse

Volkswagen ( 6,8%) : le constructeur automobile bondit en Bourse. Le conseil de surveillance a donné son accord à un plan de sauvetage destiné à améliorer la compétitivité du groupe. Celui-ci prévoit notamment la suppression de 50 000 emplois. "Cet accord (...) est un signe positif pour Volkswagen et le marché des capitaux, même s'il implique des réductions drastiques des effectifs et au sein du groupe", déclare Moritz Kronenberger, de l'actionnaire de Volkswagen, Union Investment.

Soitec ( 3,9%) : le producteur de matériaux innovants pour semi-conducteurs poursuit son envolée, après avoir déjà gagné 10% à la clôture la veille dans le sillage d'un relèvement de prévisions. Les analystes refont leurs comptes : Kepler Cheuvreux maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 150 à 180 EUR, tandis que HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 137 à 149 EUR.

Porsche Automobil Holding ( 3,8%) : la holding, qui détient 53,5% de Volkswagen, profite des annonces de restructuration qui soutiennent le cours du constructeur allemand.

GTT ( 3,6%) et Accor ( 2,5%) progressent à la faveur de relèvements de recommandations. Berenberg repasse positif et vise un objectif de cours de 245 euros pour GTT, tandis que Morgan Stanley relève Accor de "pondération de marché" à "surpondérer", avec un objectif de 55 euros.

Alstom ( 1,4%) : le fabricant d'infrastructures destinées au transport ferroviaire est soutenu par l'obtention d'un contrat de 3 milliards d'euros au Canada. "Ce contrat renforce le carnet de commandes qui, pour rappel, atteignait 102,8 milliards d'euros à fin juin 2026", commente Invest Securities.

Actions en baisse

Vivendi (-4,6%) : le groupe de médias et de divertissement recule, notamment pénalisé par Gameloft. Il a publié un bénéfice net de 28 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 30 millions d'euros un an plus tôt. Vivendi subit également l'impact, à hauteur de 21 millions d'euros, de la rupture conventionnelle collective mise en oeuvre au siège du groupe, ainsi qu'un effet calendaire défavorable pour les activités de sa filiale Gameloft.

Experian (-4%) : le prestataire de services d'information recule en début de séance. Le mouvement intervient après que le directeur de la Federal Housing Finance Agency (FHFA), Bill Pulte, a autorisé tous les prêteurs à utiliser le système de notation de crédit VantageScore. Il a toutefois critiqué les trois agences d'évaluation du crédit qui en sont propriétaires, dont Experian, les accusant de "surfacturer les Américains depuis bien trop longtemps".

Bolloré (-3%) : le groupe recule dans le sillage de Vivendi. Par ailleurs, le groupe a fait état de la prise de participation par Lagardère, contrôlé par Bolloré, dans le média de droite radicale Frontières.