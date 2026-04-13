Volkswagen-Livraisons en baisse au T1, faiblesse en Chine et aux USA

Volkswagen VOWG.DE a fait état lundi d'une baisse de 4% de ses livraisons mondiales au premier trimestre 2026, le constructeur automobile allemand citant une demande atone en Chine et aux États-Unis.

Volkswagen cherche à enrayer ses pertes sur des marchés étrangers clés, alors que la concurrence des marques chinoises comme BYD 002594.SZ s'intensifie, tandis que les droits de douane et la fin des subventions aux véhicules électriques (VE) pèsent sur l’activité aux États-Unis.

Les livraisons du premier trimestre ont reculé de 15% en Chine et de 20,5% aux États-Unis, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Le premier trimestre 2026 a une nouvelle fois été marqué par des conditions économiques et géopolitiques très difficiles," a déclaré le directeur des ventes de Volkswagen, Marco Schubert, ajoutant que le marché automobile était en baisse au niveau mondial.

Les difficultés en Chine ont également pesé sur Porsche

PSHG_p.DE et Audi, dont les livraisons ont reculé respectivement de 21% et 12%.

Longtemps un moteur de croissance pour les constructeurs automobiles allemands, le marché chinois soulève désormais de nouveaux défis pour Volkswagen et ses concurrents Mercedes-Benz

MBGn.DE et BMW BMWG.DE , dans un contexte de guerre des prix avec les constructeurs locaux.

À l’approche du salon automobile de Pékin ce mois-ci, Volkswagen espère regagner du terrain en Chine grâce à une série de nouveaux VE développés avec des partenaires locaux.

Des lancements de modèles sont également prévus en Europe, où le groupe a maintenu sa croissance au premier trimestre. Volkswagen a enregistré une hausse de ses livraisons, de 4% en Europe occidentale et de 8% en Europe orientale.

(Rachel More et Amir Orusov, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)