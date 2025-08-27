Volkswagen: lancement du nouveau Tiguan, son SUV compact best-seller information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 14:29









(Zonebourse.com) - Volkswagen a présenté mercredi la deuxième génération de son T-Roc, un SUV compact qui s'est imposé comme l'un des modèles les plus vendus de la marque depuis son lancement en 2017.



Le nouveau modèle se distingue par un habitacle entièrement revu, intégrant un cockpit redessiné, un écran d'info-divertissement pouvant atteindre 33 centimètres, un rétro-éclairage d'ambiance visant à créer une atmosphère de type lounge, ainsi qu'un siège réglable électriquement sur 14 positions avec fonction massage.



Outre un espace intérieur accru, le volume du coffre gagne 30 litres pour atteindre 475 litres une fois chargé jusqu'à la hauteur des dossiers arrière.



Le T-Roc de deuxième génération intègre aussi de nouveaux systèmes d'assistance et technologies empruntés à des segments supérieurs, comme l'assistant de conduite Travel Assist et le contrôle de l'expérience de conduite.



Les commandes seront ouvertes en Allemagne à partir de demain pour un lancement commercial prévu en novembre à partir de 30.845 euros.



Lancé en 2017 puis restylé en 2022, le T-Roc s'est rapidement imposé sur le marché européen. En 2023, environ 292.000 clients ont choisi ce SUV compact produit dans l'usine de Palmela, près de Lisbonne. À ce jour, plus de deux millions d'unités ont été vendues, faisant du T-Roc le SUV le plus populaire de Volkswagen après le Tiguan.



La nouvelle génération repose sur la plateforme modulaire transversale évoluée 'MQB evo', déjà utilisée par le dernier Tiguan (début 2024) et qui équipera également le Tayron attendu en 2025.







