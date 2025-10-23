Basketball: Une trentaine d'arrestations dans une enquête sur les jeux d'argent en NBA

L'entraîneur principal des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups

par Joseph Ax et Julia Harte

NEW YORK - Une trentaine de personnes dont Chauncey Billups, coach des Portland Trail Blazers en NBA, et Terry Rozier, joueur du Miami Heat, ont été interpellées jeudi dans le cadre de deux enquêtes fédérales distinctes mais reliées sur les jeux d'argent, ont annoncé les autorités américaines.

Les faits reprochés se sont étalés sur plusieurs années et ont impliqué des dizaines de millions de dollars de gains illicites provenant de la fraude électronique, du blanchiment d'argent, de l'extorsion et des jeux d'argent, a déclaré le directeur du FBI Kash Patel lors d'une conférence de presse tenue à Brooklyn jeudi.

Selon les autorités, Terry Rozier était l'un des initiés qui fournissaient des informations non publiques à leurs partenaires criminels, qui à leur tour utilisaient des parieurs de paille pour placer des paris multiples basés sur les conseils communiqués.

"C'est la saga du délit d'initié de la NBA", a déclaré Kash Patel.

Chauncey Billups, champion NBA en 2004 et introduit au Hall of Fame l'an passé, a été inculpé dans une autre affaire. Il est accusé d'avoir aidé à truquer des parties de poker.

Selon les procureurs, ce système a impliqué plusieurs familles du crime organisé à New York, qui ont également eu recours à l'extorsion, au vol et au blanchiment d'une partie des recettes par le biais de crypto-monnaies et d'autres moyens.

Bien que les arrestations découlent de deux actes d'accusation distincts, une poignée d'accusés ont été inculpés dans les deux affaires, a déclaré le procureur de Brooklyn Joseph Nocella, dont l'ancien joueur et entraîneur adjoint des Cleveland Cavaliers, Damon Jones.

UN NOMBRE INHABITUEL DE PARIS

Les représentants du Heat, des Blazers et de la NBA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Âgé de 31 ans, Terry Rozier en est à sa 11e saison en NBA et a marqué en moyenne 13,9 points par match au cours de sa carrière.

En mars 2023, plusieurs sites de paris sportifs en ligne avaient signalé un nombre inhabituel de paris en faveur d'une mauvaise performance de sa part ce jour-là. Il a quitté le match après seulement neuf minutes, invoquant une blessure.

Son avocat, James Trusty, a déclaré que les procureurs "semblent croire à la parole de sources spectaculairement incroyables plutôt que de s'appuyer sur des preuves réelles d'actes répréhensibles".

"Terry a été blanchi par la NBA et ces procureurs ont relancé cette affaire qui n'en est pas une"

Âgé de 49 ans, Chauncey Billups en est à sa cinquième année en tant qu'entraîneur principal de Portland. Il a joué pour sept équipes au cours de sa carrière en NBA et a remporté le titre avec les Pistons de Detroit en 2004, avec en prime le trophée de MVP des finales.

Il a également été champion du monde en 2010 avec Team USA.

(Reportage de Julia Harte, Joseph Ax, Maria Tsvetkova, Jack Queen et Amy Tennery à New York, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)