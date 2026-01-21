Volkswagen fait état d'un flux de trésorerie plus important malgré les difficultés de Porsche et la faiblesse des ventes en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen VOWG.DE a annoncé mercredi un flux de trésorerie net de 6 milliards d'euros en 2025 (7 milliards de dollars), supérieur aux prévisions, bien que le plus grand constructeur automobile européen soit confronté à la faiblesse des ventes en Chine, aux inquiétudes concernant les droits de douane américains et aux difficultés rencontrées par la marque de sport de luxe Porsche.

Le flux de trésorerie net est supérieur de 1 milliard d'euros à celui de l'exercice précédent et contraste avec les attentes de l'entreprise, qui prévoyait un flux de trésorerie net de l'ordre de zéro. Selon un porte-parole, l'augmentation du flux de trésorerie est due au fait que Volkswagen a réduit ses stocks vers la fin de l'année. Les investissements dans les usines et dans la recherche et le développement ont également été inférieurs aux prévisions initiales.

Selon les chiffres préliminaires, le ratio d'investissement dans l'activité automobile s'élevait à 12 % du chiffre d'affaires, contre 14,3 % en 2024. Arno Antlitz, directeur financier, prévoit de réduire encore les investissements dans les années à venir. En septembre, Porsche AG a revu à la baisse ses plans pour le déploiement de ses véhicules électriques en raison d'une demande plus faible, de la pression exercée sur le marché clé qu'est la Chine et de l'augmentation des droits de douane américains, ce qui a conduit le constructeur de voitures de sport et sa société mère Volkswagen à revoir à la baisse leurs perspectives de bénéfices pour 2025.

(1 $ = 0,8548 euro)