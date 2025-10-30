 Aller au contenu principal
Volkswagen enregistre une perte de 1,3 milliard d'euros au troisième trimestre en raison des tarifs douaniers et des problèmes de Porsche
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 07:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen VOWG_p.DE a enregistré une perte d'exploitation de 1,3 milliard d'euros (1,52 milliard de dollars) au troisième trimestre, frappée par des milliards d'euros de coûts liés aux droits de douane américains et par un revirement de stratégie coûteux sur les véhicules électriques dans sa filiale Porsche P911_p.DE , a déclaré l'entreprise jeudi.

Le résultat, en baisse par rapport au bénéfice d'exploitation de 2,8 milliards d'euros enregistré par le groupe un an plus tôt, est moins grave que la perte de 1,7 milliard d'euros prévue par les analystes lors d'un sondage réalisé par Visible Alpha.

Dans l'ensemble, les tarifs douaniers ainsi que les coûts et les dépréciations liés à la révision des produits chez Porsche ont entraîné des charges de 7,5 milliards d'euros pour Volkswagen au cours de la période se terminant le 30 septembre, tandis que la transition vers les véhicules électriques a également pesé sur la rentabilité, a déclaré le groupe.

(1 $ = 0,8575 euro)

