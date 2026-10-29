Volkswagen enregistre sa plus forte perte depuis le "Dieselgate" en raison d'une dépréciation de Porsche et de ses difficultés en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Perte d'exploitation de 5,9 milliards d'euros au troisième trimestre en raison de charges exceptionnelles

* La direction appelle à une mise en œuvre rapide de la restructuration

* Les activités en Chine sous pression

* Les investisseurs considèrent 2026 comme une "année de transition"

(Mise à jour avec les réactions des investisseurs, les précisions du directeur financier sur la Chine et l'ajout d'un graphique)

par Rachel More et Christina Amann

Volkswagen VOWG_p.DE a enregistré au troisième trimestre sa plus forte perte trimestrielle depuis plus d’une décennie, pénalisé par une dépréciation de sa participation dans Porsche P911_p.DE et par la morosité du marché chinois, ce qui confère un caractère d’urgence au vaste plan de restructuration du constructeur automobile.

Le deuxième constructeur automobile mondial a annoncé une perte d’exploitation de 5,9 milliards d’euros (6,6 milliards de dollars) pour ces trois mois, ce qui a incité la direction à réitérer ses appels à des réductions radicales des coûts alors qu’un bras de fer avec les syndicats allemands se profile.

Lourdement affectée par 8 milliards d’euros de charges exceptionnelles, cette perte représente le plus gros déficit trimestriel de Volkswagen depuis le quatrième trimestre 2015, lorsque le groupe avait enregistré des coûts considérables liés au scandale du "Dieselgate" concernant la fraude aux émissions.

Volkswagen est confronté à une baisse de ses marges alors que les constructeurs chinois de véhicules électriques gagnent des parts de marché en Europe après avoir mis fin à la domination du groupe en Chine, ce qui met en évidence les pressions croissantes auxquelles sont confrontés les constructeurs automobiles européens.

"Nous devons repenser en profondeur notre modèle économique", a déclaré Arno Antlitz, directeur financier, lors de la présentation des résultats.

Le plan de restructuration de Volkswagen , approuvé par le conseil d’administration en septembre et prévoyant la suppression de 100 000 emplois dans l’ensemble du groupe ainsi que la fermeture de jusqu’à quatre usines en Allemagne, doit être mis en œuvre rapidement, a-t-il ajouté.

"Nos résultats financiers ne laissent aucune marge de manœuvre."

"UNE ANNÉE DE TRANSITION"

Les actions Volkswagen ont perdu plus des trois quarts de leur valeur depuis leur pic de 2021. Mais les investisseurs ont pris la baisse de jeudi avec philosophie, après que le constructeur automobile a annoncé, en début de mois, 10 milliards d’euros de coûts exceptionnels et revu à la baisse ses prévisions de marge bénéficiaire.

L'action, qui avait initialement chuté, affichait une hausse de 1,7 % à 11 h 00 GMT.

"Ces chiffres ne surprennent plus vraiment personne", a déclaré un trader en actions basé à Francfort.

Les problèmes de Volkswagen reflètent ceux auxquels est confrontée une grande partie du secteur automobile européen. BMW BMWG.DE et Mercedes MBGn.DE ont également revu à la baisse leurs objectifs annuels en raison de la faiblesse du marché chinois.

"Les résultats d’exploitation sont conformes aux faibles attentes. VW traverse une année de transition", a déclaré Ingo Speich, de Deka Investment, l’un des dix principaux investisseurs de Volkswagen.

LES RISQUES LIÉS À LA CHINE SOUS LES PROJECTEURS

La restructuration de Volkswagen a été en grande partie motivée par le déclin de ses activités en Chine, autrefois très rentables, où le groupe procède également à des suppressions d’emplois et à une réduction de ses capacités de production.

Les consommateurs chinois se tournent de plus en plus vers des marques nationales proposant des technologies de pointe à des prix plus bas, ce qui a incité Porsche à réduire sa présence sur ce marché. Volkswagen augmente quant à lui ses exportations depuis la Chine pour compenser le ralentissement de la demande locale.

Sa coentreprise dans l’Anhui est actuellement déficitaire, la direction visant un retour au moins à l’équilibre d’ici 2030, a déclaré M. Antlitz.

La faiblesse du marché intérieur chinois a également poussé les constructeurs locaux à se tourner vers l’Europe en quête de croissance, contraignant Volkswagen à accélérer le déploiement de véhicules électriques à moindre coût pour défendre ses parts de marché. Cet effort pèse sur les marges, car les véhicules électriques sont plus coûteux à produire que les véhicules à moteur thermique.

Moritz Kronenberger, d’Union Investment, a déclaré que de nouvelles dépréciations ne pouvaient être exclues.

"Si l’activité en Chine et le contexte concurrentiel face aux concurrents chinois sur d’autres marchés ne s’améliorent pas rapidement, le risque de nouvelles dépréciations restera important à l’avenir", a déclaré M. Kronenberger.

(1 dollar = 0,8959 euro)