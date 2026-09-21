Volkswagen en léger repli après son avertissement surprise de vendredi

Vendredi en fin d'après-midi, Volkswagen Group a créé la surprise en ajustant sensiblement à la baisse ses prévisions financières annuelles, ce qui s'était soldé par un repli de 5,58% pour le titre. Aujourd'hui, les investisseurs ont eu le temps d'analyser les données et l'action poursuit plus timidement son recul (-0,35%, à 76,25 euros).

Dans une étude, DZ Bank rappelle que Volkswagen a réduit ses attentes pour l'ensemble de l'année et le groupe vise désormais une marge opérationnelle allant jusqu'à 1%, alors qu'une fourchette de 4 à 5,5% était précédemment anticipée.

VW explique que cette révision est liée à des effets exceptionnels négatifs d'environ 10 milliards d'euros, dont seulement 0,9 milliard ont été comptabilisés au premier semestre. Ce montant provient d'une part d'une dépréciation sur le "goodwill" (l'écart d'acquisition) de Porsche AG, après que Volkswagen Group a pris en compte des informations sur l'évolution attendue de Porsche AG. D'autre part, le groupe allemand évoque des frais de restructuration plus élevés, issus du programme "Avenir VW" fin 2024.

DZ Bank a sensiblement réduit ses estimations pour l'année en cours et légèrement pour les années suivantes, et les analystes supposent que les attentes du consensus, en particulier pour 2026, vont également baisser de manière significative au cours des prochaines semaines.

La recommandation de la banque allemande reste à conserver sur le titre Volkswagen, et la cible de cours a été légèrement abaissée de 75 à 73 euros.