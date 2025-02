Volkswagen: complète la gamme du nouveau Tayron en France information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 14:32









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce ouvrir à la commande la motorisation TDI et les finitions 'Elegance' et 'R-Line Edition' de son nouveau Tayron en France.



Ce véhicule, un grand SUV de cinq à sept places, vient compléter la gamme Volkswagen entre le Touareg et le Tiguan.



Ouvert à la commande en octobre 2024, les premières livraisons auront lieu en mars prochain au sein du réseau de distribution français de la marque.



Le Tayron est désormais disponible avec quatre motorisations et six finitions, incluant des versions hybrides rechargeables allant jusqu'à 200 kW (272 ch) et offrant jusqu'à 126 km d'autonomie tout électrique.







