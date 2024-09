Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: changements au sein du Conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce des changements au sein du Conseil d'administration de la marque Volkswagen Passenger Cars et du Conseil d'administration de Seat. Ces changements seront effectifs à compter du 1er octobre 2024.



Patrik Andreas Mayer devient membre du Conseil d'administration pour les finances et l'informatique chez Seat. David Powels devient directeur financier de la marque Volkswagen Passenger Cars.



En 2014, Patrik Andreas Mayer s'est vu confier la responsabilité du contrôle de gestion de l'usine de composants de Kassel avant d'être nommé au conseil d'administration de Volkswagen Group Russia en tant que directeur financier en 2016. Depuis le 1er octobre 2022, il est membre du conseil d'administration de la marque Volkswagen, en charge des finances.



Depuis le 1er septembre 2021, David Powels est membre du conseil d'administration pour les finances et l'informatique chez Seat.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 91,76 EUR XETRA -0,26%