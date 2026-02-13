Volkswagen affirme que son engagement en faveur de la transformation reste inchangé après l'abrogation par Trump de la réglementation climatique américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen reste engagé dans sa voie vers des véhicules plus efficaces et à faibles émissions à long terme, a déclaré vendredi le constructeur automobile allemand, prenant note d'un récent changement de la réglementation climatique américaine sous la présidence de Donald Trump.

"Indépendamment des développements politiques ou réglementaires, le Groupe Volkswagen reste engagé dans sa voie de transformation à long terme", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué.

"En tant qu'entreprise mondiale, nous prenons en compte les conditions spécifiques du marché dans notre planification stratégique et nous nous conformons aux exigences réglementaires dans tous les pays", a ajouté le porte-parole.