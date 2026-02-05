Volkswagen a dépassé Tesla en tant que premier vendeur de VE en Europe en 2025

Volkswagen &VOWG.DE> a dépassé Tesla &TSLA.O> en termes de ventes de voitures entièrement électriques en Europe en 2025, ont montré jeudi les données de JATO Dynamics, un nouveau revers pour le constructeur automobile américain après que le Chinois BYD &002594.SZ> l'ait détrôné en tant que premier fabricant mondial de VE l'année dernière.

JATO a déclaré que les ventes de véhicules électriques à batterie de la marque Volkswagen (BEVs) en Europe ont augmenté de 56% l'année dernière par rapport à 2024, grâce aux fortes ventes de sa nouvelle ID.7.

Les immatriculations de voitures Tesla, en revanche, ont chuté de 27 % au cours de la même période.

Volkswagen a vendu 274 278 BEV en Europe l'année dernière, tandis que Tesla en a vendu 236 357, selon les données de JATO.

La gamme de voitures de Tesla, petite et vieillissante, est confrontée à une rude concurrence en Europe de la part des constructeurs automobiles européens traditionnels et d'un nombre croissant de rivaux chinois. L'entreprise a également dû faire face à une réaction négative des consommateurs en Europe à la suite du soutien apporté par le directeur général Elon Musk aux partis d'extrême droite sur le continent.

Les VE ont fait un "pas en avant significatif" en Europe en 2025, a déclaré JATO Dynamics, avec des immatriculations de voitures entièrement électriques qui ont bondi de 29 % par rapport à l'année précédente.

Les immatriculations globales de voitures n'ont augmenté que de 2,3 % en 2025, selon les données.

Le rapport comprend des données provenant de 28 pays européens, y compris la Norvège, la Suisse et la Grande-Bretagne, qui ne sont pas membres de l'UE, mais à l'exclusion de la Bulgarie et de Malte.