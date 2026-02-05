 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volkswagen a dépassé Tesla en tant que premier vendeur de VE en Europe en 2025
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen &VOWG.DE> a dépassé Tesla &TSLA.O> en termes de ventes de voitures entièrement électriques en Europe en 2025, ont montré jeudi les données de JATO Dynamics, un nouveau revers pour le constructeur automobile américain après que le Chinois BYD &002594.SZ> l'ait détrôné en tant que premier fabricant mondial de VE l'année dernière.

JATO a déclaré que les ventes de véhicules électriques à batterie de la marque Volkswagen (BEVs) en Europe ont augmenté de 56% l'année dernière par rapport à 2024, grâce aux fortes ventes de sa nouvelle ID.7.

Les immatriculations de voitures Tesla, en revanche, ont chuté de 27 % au cours de la même période.

Volkswagen a vendu 274 278 BEV en Europe l'année dernière, tandis que Tesla en a vendu 236 357, selon les données de JATO.

La gamme de voitures de Tesla, petite et vieillissante, est confrontée à une rude concurrence en Europe de la part des constructeurs automobiles européens traditionnels et d'un nombre croissant de rivaux chinois. L'entreprise a également dû faire face à une réaction négative des consommateurs en Europe à la suite du soutien apporté par le directeur général Elon Musk aux partis d'extrême droite sur le continent.

Les VE ont fait un "pas en avant significatif" en Europe en 2025, a déclaré JATO Dynamics, avec des immatriculations de voitures entièrement électriques qui ont bondi de 29 % par rapport à l'année précédente.

Les immatriculations globales de voitures n'ont augmenté que de 2,3 % en 2025, selon les données.

Le rapport comprend des données provenant de 28 pays européens, y compris la Norvège, la Suisse et la Grande-Bretagne, qui ne sont pas membres de l'UE, mais à l'exclusion de la Bulgarie et de Malte.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
406,0000 USD NASDAQ -3,78%
VOLKSWAGEN
102,500 EUR XETRA -3,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank